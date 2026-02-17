Forever King

LeBron XXIII - 13/23

年仅24岁，勒布朗便解锁了又一伟大成就，赢得了他职业生涯四座常规赛 MVP 奖杯中的第一座。那个赛季，詹姆斯率领骑士打出66胜16负的战绩，个人场均贡献28分、7个篮板和7次助攻，这样的表现让他毫无悬念地赢得了 MVP 票选，将自己写进 NBA 历史，正式跻身这一荣誉殿堂。在首轮对阵老鹰的第二场比赛时，NBA 总裁大卫·斯特恩亲手将奖杯颁给了真正的归属者——勒布朗·詹姆斯。

从进入联盟以来，关于他的比较和争论从未停止，此时，他手握联盟最高个人荣誉，那些围绕“谁是联盟门面”“谁是史上最强”的讨论也愈演愈烈，全面升温。