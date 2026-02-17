Forever King
Forever King

LeBron XXIII - 13/23

'HONOR SOCIETY'
跻身王座

年仅24岁，勒布朗便解锁了又一伟大成就，赢得了他职业生涯四座常规赛 MVP 奖杯中的第一座。那个赛季，詹姆斯率领骑士打出66胜16负的战绩，个人场均贡献28分、7个篮板和7次助攻，这样的表现让他毫无悬念地赢得了 MVP 票选，将自己写进 NBA 历史，正式跻身这一荣誉殿堂。在首轮对阵老鹰的第二场比赛时，NBA 总裁大卫·斯特恩亲手将奖杯颁给了真正的归属者——勒布朗·詹姆斯。

从进入联盟以来，关于他的比较和争论从未停止，此时，他手握联盟最高个人荣誉，那些围绕“谁是联盟门面”“谁是史上最强”的讨论也愈演愈烈，全面升温。

Forever King
1/3
Forever King
2/3
Forever King
3/3
Forever King
细节生辉

细节生辉


为致敬勒布朗加冕首座 MVP 的高光时刻，LeBron XXIII 'Honor Society' 荣耀登场，细节拉满。经典麦金配色呼应勒布朗·詹姆斯在新秀赛季穿着的 Nike Air Zoom Generation；鞋面采用低调磨面皮革，巧搭天然橡胶外底，为整体造型增添纹理质感。后跟金色 MVP 标志 C 位醒目亮相；鞋面整版藏有勒布朗高举奖杯的彩蛋图案，为设计注入亮点巧思。

Forever King

13/23

王者之巅

从阿克伦的少年到永恒的王者，这段旅程跨越二十余年，在篮球场上不断重新定义伟大。

23款配色，23段传奇，唯有一顶王冠。

Forever King
细节生辉
Forever King

细节生辉

为致敬勒布朗加冕首座 MVP 的高光时刻，LeBron XXIII 'Honor Society' 荣耀登场，细节拉满。经典麦金配色
呼应勒布朗·詹姆斯在新秀赛季穿着的 Nike Air Zoom Generation；鞋面采用低调磨面皮革，巧搭天然橡胶
外底，为整体造型增添纹理质感。后跟金色 MVP 标志 C 位醒目亮相；鞋面整版藏有勒布朗高举奖杯的
彩蛋图案，为设计注入亮点巧思。

Forever King

13/23

王者之巅

从阿克伦的少年到永恒的王者，这段旅程跨越二十余年，
在篮球场上不断重新定义伟大。

23款配色，23段传奇，唯有一顶王冠。

配色故事

  • Forever King

    13/23

    跻身王座

    勒布朗凭借场均28分、7个篮板和7次助攻的表现，在24岁时赢得了首座 MVP 奖杯。

  • Forever King

    12/23

    “闭嘴打球”

    勒布朗拒绝“闭嘴打球”，发表了一场划时代的宣言。

  • Forever King

    11/23

    出征救赎之战

    2008年北京，勒布朗与美国篮球队成功夺金，完成救赎。

  • Forever King

    10/23

    绿军眼中钉

    身为波士顿的宿敌，在2012年东部决赛彻底击溃“三巨头”。

  • Forever King

    9/23

    圣诞王牌

    没人像勒布朗那样玩转圣诞大战。

  • Forever King

    8/23

    热火风暴

    一张标志性照片，定格了勒布朗领衔的迈阿密热火的威力与风采。

  • Forever King

    7/23

    天选之子 传奇之始

    17岁，勒布朗被冠以“天选之子”之名，登上《体育画报》封面。

  • Forever King

    6/23

    园区冠军

    22 支球队在 NBA “泡泡园区”集结，最终只有一位王者带走了总冠军戒指。

  • Forever King

    5/23

    状元及第

    这位天才少年，在传奇的2003年选秀中被⾃⼰的家乡克利夫兰以状元签选中。

  • Forever King

    4/23

    惊艳首秀

    詹姆斯以统治级的全面表现开启 NBA生涯。

  • Forever King

    3/23

    天意与决意

    没什么比和儿子布朗尼同场作战更让勒布朗自豪。

  • Forever King

    2/23

    蝉联霸业

    勒布朗在抢七大战命中致胜一击，带领热火击败马刺，赢得第二枚总冠军戒指。

  • Forever King

    1/23

    无人之境

    勒布朗成为首位（也是唯一一位）职业生涯总得分突破40,000分的球员。

Forever King