Forever King

LeBron XXIII - 13/23
'HONOR SOCIETY'
跻身王座
年仅24岁，勒布朗便解锁了又一伟大成就，赢得了他职业生涯四座常规赛 MVP 奖杯中的第一座。那个赛季，詹姆斯率领骑士打出66胜16负的战绩，个人场均贡献28分、7个篮板和7次助攻，这样的表现让他毫无悬念地赢得了 MVP 票选，将自己写进 NBA 历史，正式跻身这一荣誉殿堂。在首轮对阵老鹰的第二场比赛时，NBA 总裁大卫·斯特恩亲手将奖杯颁给了真正的归属者——勒布朗·詹姆斯。
从进入联盟以来，关于他的比较和争论从未停止，此时，他手握联盟最高个人荣誉，那些围绕“谁是联盟门面”“谁是史上最强”的讨论也愈演愈烈，全面升温。
细节生辉
为致敬勒布朗加冕首座 MVP 的高光时刻，LeBron XXIII 'Honor Society' 荣耀登场，细节拉满。经典麦金配色呼应勒布朗·詹姆斯在新秀赛季穿着的 Nike Air Zoom Generation；鞋面采用低调磨面皮革，巧搭天然橡胶外底，为整体造型增添纹理质感。后跟金色 MVP 标志 C 位醒目亮相；鞋面整版藏有勒布朗高举奖杯的彩蛋图案，为设计注入亮点巧思。
13/23
王者之巅
从阿克伦的少年到永恒的王者，这段旅程跨越二十余年，在篮球场上不断重新定义伟大。
23款配色，23段传奇，唯有一顶王冠。
LeBron XXIII -13/23
'HONOR SOCIETY' 跻身王座
年仅24岁，勒布朗便解锁了又一伟大成就，赢得了他职业生涯四座常规赛 MVP 奖杯中的第一座。那个赛季，詹姆斯率领骑士打出
66胜16负的战绩，个人场均贡献28分、7个篮板和7次助攻，这样的表现让他毫无悬念地赢得了 MVP 票选，将自己写进 NBA 历史，
正式跻身这一荣誉殿堂。在首轮对阵老鹰的第二场比赛时，NBA 总裁大卫·斯特恩亲手将奖杯颁给了真正的归属者
——勒布朗·詹姆斯。
从进入联盟以来，关于他的比较和争论从未停止，此时，他手握联盟最高个人荣誉，那些围绕“谁是联盟门面”“谁是史上最强”的
讨论也愈演愈烈，全面升温。