Forever King

LeBron XXIII - 14/23

自1986年起，每逢民权领袖马丁·路德·金（Dr. Martin Luther King Jr.）的诞辰，NBA 都会举办纪念赛来向他致敬。多年来，许多球员都在这一天贡献过精彩表现，而其中最具象征意义的一战，则由另一位“King”——勒布朗·詹姆斯亲手书写。

2008年1月15日（马丁·路德·金诞辰），勒布朗率领克利夫兰骑士在客场迎战孟菲斯灰熊。他全场轰下51分，8个篮板，送出9次助攻，带领球队以132比124取得胜利。更具传奇色彩的是，这场激励人心的演出，不仅发生在马丁·路德·金的诞辰之日，更是在他生命的最后一站——孟菲斯。