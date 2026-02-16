Forever King

LeBron XXIII - 14/23
'HONOR THE KING'
以伟大 致伟大
自1986年起，每逢民权领袖马丁·路德·金（Dr. Martin Luther King Jr.）的诞辰，NBA 都会举办纪念赛来向他致敬。多年来，许多球员都在这一天贡献过精彩表现，而其中最具象征意义的一战，则由另一位“King”——勒布朗·詹姆斯亲手书写。
2008年1月15日（马丁·路德·金诞辰），勒布朗率领克利夫兰骑士在客场迎战孟菲斯灰熊。他全场轰下51分，8个篮板，送出9次助攻，带领球队以132比124取得胜利。更具传奇色彩的是，这场激励人心的演出，不仅发生在马丁·路德·金的诞辰之日，更是在他生命的最后一站——孟菲斯。
细节生辉
LeBron XXIII 'Honor The King' 以鞋款设计语言承载孟菲斯在民权运动中对勒布朗产生的深远影响。尊贵翡翠绿鞋身铺陈整体基调，中足“王冠”则以阴影紫点亮。后跟印有“EQUALITY”（平等）字样，为这款充满力量的战靴增添点睛之笔。
14/23
王者之巅
从阿克伦的少年到永恒的王者，这段旅程跨越二十余年，在篮球场上不断重新定义伟大。
23款配色，23段传奇，唯有一顶王冠。
