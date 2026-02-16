Forever King
LeBron XXIII - 14/23

'HONOR THE KING'
以伟大 致伟大

自1986年起，每逢民权领袖马丁·路德·金（Dr. Martin Luther King Jr.）的诞辰，NBA 都会举办纪念赛来向他致敬。多年来，许多球员都在这一天贡献过精彩表现，而其中最具象征意义的一战，则由另一位“King”——勒布朗·詹姆斯亲手书写。

2008年1月15日（马丁·路德·金诞辰），勒布朗率领克利夫兰骑士在客场迎战孟菲斯灰熊。他全场轰下51分，8个篮板，送出9次助攻，带领球队以132比124取得胜利。更具传奇色彩的是，这场激励人心的演出，不仅发生在马丁·路德·金的诞辰之日，更是在他生命的最后一站——孟菲斯。

细节生辉


LeBron XXIII 'Honor The King' 以鞋款设计语言承载孟菲斯在民权运动中对勒布朗产生的深远影响。尊贵翡翠绿鞋身铺陈整体基调，中足“王冠”则以阴影紫点亮。后跟印有“EQUALITY”（平等）字样，为这款充满力量的战靴增添点睛之笔。

14/23

王者之巅

从阿克伦的少年到永恒的王者，这段旅程跨越二十余年，在篮球场上不断重新定义伟大。

23款配色，23段传奇，唯有一顶王冠。

配色故事

  • Forever King

    14/23

    以伟大 致伟大

    2008年，一位 “King” 在孟菲斯致敬另一位 “King”——马丁·路德·金。

  • Forever King

    13/23

    跻身王座

    勒布朗凭借场均28分、7个篮板和7次助攻的表现，在24岁时赢得了首座 MVP 奖杯。

  • Forever King

    12/23

    “闭嘴打球”

    勒布朗拒绝“闭嘴打球”，发表了一场划时代的宣言。

  • Forever King

    11/23

    出征救赎之战

    2008年北京，勒布朗与美国篮球队成功夺金，完成救赎。

  • Forever King

    10/23

    绿军眼中钉

    身为波士顿的宿敌，在2012年东部决赛彻底击溃“三巨头”。

  • Forever King

    9/23

    圣诞王牌

    没人像勒布朗那样玩转圣诞大战。

  • Forever King

    8/23

    热火风暴

    一张标志性照片，定格了勒布朗领衔的迈阿密热火的威力与风采。

  • Forever King

    7/23

    天选之子 传奇之始

    17岁，勒布朗被冠以“天选之子”之名，登上《体育画报》封面。

  • Forever King

    6/23

    园区冠军

    22 支球队在 NBA “泡泡园区”集结，最终只有一位王者带走了总冠军戒指。

  • Forever King

    5/23

    状元及第

    这位天才少年，在传奇的2003年选秀中被⾃⼰的家乡克利夫兰以状元签选中。

  • Forever King

    4/23

    惊艳首秀

    詹姆斯以统治级的全面表现开启 NBA生涯。

  • Forever King

    3/23

    天意与决意

    没什么比和儿子布朗尼同场作战更让勒布朗自豪。

  • Forever King

    2/23

    蝉联霸业

    勒布朗在抢七大战命中致胜一击，带领热火击败马刺，赢得第二枚总冠军戒指。

  • Forever King

    1/23

    无人之境

    勒布朗成为首位（也是唯一一位）职业生涯总得分突破40,000分的球员。

