Forever King

LeBron XXIII - 17/23
'MASKED MENACE'
蒙面“暴君”
2014年，勒布朗·詹姆斯给夏洛特山猫送上了一场终生难忘的“拜访”。那场比赛中，这位两届联盟 MVP、NBA 总冠军得主戴上了保护面具——此前他在与雷霆的对决中鼻骨骨折，即便带伤出战，他依然打出了一场近乎无解的个人秀。
这位“蒙面暴君”砍下了当时职业生涯最高的61分，全场33投22中，命中率高达66.7%，三分球命中率更是高达80%，此外还抢下7个篮板，送出4次助攻，带领热火以124比107大胜对手。
细节生辉
LeBron XXIII 'Masked Menace' 鞋身覆以三重黑配色，整体风格更显冷峻硬朗。鞋面融入碳纤维纹理设计，中足“王冠”细节辅以高光处理。耐克勾呈现近乎墨黑的深邃质感，后跟处若隐若现的面具贴花则致敬勒布朗当年佩戴的真实面具。这一配色正如勒布朗本色：沉稳专注，实力尽显。
17/23
王者之巅
从阿克伦的少年到永恒的王者，这段旅程跨越二十余年，在篮球场上不断重新定义伟大。
23款配色，23段传奇，唯有一顶王冠。
LeBron XXIII - 17/23
'MASKED MENACE' 蒙面“暴君”
2014年，勒布朗·詹姆斯给夏洛特山猫送上了一场终生难忘的“拜访”。那场比赛中，这位两届联盟 MVP、NBA 总冠军得主戴上了
保护面具——此前他在与雷霆的对决中鼻骨骨折，即便带伤出战，他依然打出了一场近乎无解的个人秀。
这位“蒙面暴君”砍下了当时职业生涯最高的61分，全场33投22中，命中率高达66.7%，三分球命中率更是高达80%，
此外还抢下7个篮板，送出4次助攻，带领热火以124比107大胜对手。
17/23
王者之巅
从阿克伦的少年到永恒的王者，这段旅程跨越二十余年，
在篮球场上不断重新定义伟大。
23款配色，23段传奇，唯有一顶王冠。