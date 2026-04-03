Forever King

LeBron XXIII - 17/23



2014年，勒布朗·詹姆斯给夏洛特山猫送上了一场终生难忘的“拜访”。那场比赛中，这位两届联盟 MVP、NBA 总冠军得主戴上了保护面具——此前他在与雷霆的对决中鼻骨骨折，即便带伤出战，他依然打出了一场近乎无解的个人秀。

这位“蒙面暴君”砍下了当时职业生涯最高的61分，全场33投22中，命中率高达66.7%，三分球命中率更是高达80%，此外还抢下7个篮板，送出4次助攻，带领热火以124比107大胜对手。