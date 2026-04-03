Forever King
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LeBron XXIII - 17/23

'MASKED MENACE'
蒙面“暴君”


2014年，勒布朗·詹姆斯给夏洛特山猫送上了一场终生难忘的“拜访”。那场比赛中，这位两届联盟 MVP、NBA 总冠军得主戴上了保护面具——此前他在与雷霆的对决中鼻骨骨折，即便带伤出战，他依然打出了一场近乎无解的个人秀。

这位“蒙面暴君”砍下了当时职业生涯最高的61分，全场33投22中，命中率高达66.7%，三分球命中率更是高达80%，此外还抢下7个篮板，送出4次助攻，带领热火以124比107大胜对手。

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Forever King

细节生辉


LeBron XXIII 'Masked Menace' 鞋身覆以三重黑配色，整体风格更显冷峻硬朗。鞋面融入碳纤维纹理设计，中足“王冠”细节辅以高光处理。耐克勾呈现近乎墨黑的深邃质感，后跟处若隐若现的面具贴花则致敬勒布朗当年佩戴的真实面具。这一配色正如勒布朗本色：沉稳专注，实力尽显。

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17/23

王者之巅

从阿克伦的少年到永恒的王者，这段旅程跨越二十余年，在篮球场上不断重新定义伟大。

23款配色，23段传奇，唯有一顶王冠。

LeBron XXIII - 17/23

'MASKED MENACE' 蒙面“暴君”

2014年，勒布朗·詹姆斯给夏洛特山猫送上了一场终生难忘的“拜访”。那场比赛中，这位两届联盟 MVP、NBA 总冠军得主戴上了
保护面具——此前他在与雷霆的对决中鼻骨骨折，即便带伤出战，他依然打出了一场近乎无解的个人秀。

这位“蒙面暴君”砍下了当时职业生涯最高的61分，全场33投22中，命中率高达66.7%，三分球命中率更是高达80%，
此外还抢下7个篮板，送出4次助攻，带领热火以124比107大胜对手。

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细节生辉

LeBron XXIII 'Masked Menace' 鞋身覆以三重黑配色，整体风格更显冷峻硬朗。鞋面融入碳纤维纹理设计，
中足“王冠”细节辅以高光处理。耐克勾呈现近乎墨黑的深邃质感，后跟处若隐若现的面具贴花则致敬
勒布朗当年佩戴的真实面具。这一配色正如勒布朗本色：沉稳专注，实力尽显。

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17/23

王者之巅

从阿克伦的少年到永恒的王者，这段旅程跨越二十余年，
在篮球场上不断重新定义伟大。

23款配色，23段传奇，唯有一顶王冠。

配色故事

  • Forever King, slide 1 of 16

    17/23

    蒙面“暴君”

    蒙面“暴君”在2013-2014赛季摧毁了 NBA 防守体系。

  • Forever King, slide 2 of 16

    16/23

    屠龙战士

    2018年骑⼠淘汰猛⻰后，多伦多得到了⼀个新绰号。

  • Forever King, slide 3 of 16

    15/23

    无愧初衷

    世界篮球巨星做出了备受争议的“决定”，从此改写了 NBA 的格局。

  • Forever King, slide 4 of 16

    13/23

    跻身王座

    勒布朗凭借场均28分、7个篮板和7次助攻的表现，在24岁时赢得了首座 MVP 奖杯。

  • Forever King, slide 5 of 16

    12/23

    “闭嘴打球”

    勒布朗拒绝“闭嘴打球”，发表了一场划时代的宣言。

  • Forever King, slide 6 of 16

    11/23

    出征救赎之战

    2008年北京，勒布朗与美国篮球队成功夺金，完成救赎。

  • Forever King, slide 7 of 16

    10/23

    绿军眼中钉

    身为波士顿的宿敌，在2012年东部决赛彻底击溃“三巨头”。

  • Forever King, slide 8 of 16

    9/23

    圣诞王牌

    没人像勒布朗那样玩转圣诞大战。

  • Forever King, slide 9 of 16

    8/23

    热火风暴

    一张标志性照片，定格了勒布朗领衔的迈阿密热火的威力与风采。

  • Forever King, slide 10 of 16

    7/23

    天选之子 传奇之始

    17岁，勒布朗被冠以“天选之子”之名，登上《体育画报》封面。

  • Forever King, slide 11 of 16

    6/23

    园区冠军

    22 支球队在 NBA “泡泡园区”集结，最终只有一位王者带走了总冠军戒指。

  • Forever King, slide 12 of 16

    5/23

    状元及第

    这位天才少年，在传奇的2003年选秀中被⾃⼰的家乡克利夫兰以状元签选中。

  • Forever King, slide 13 of 16

    4/23

    惊艳首秀

    詹姆斯以统治级的全面表现开启 NBA生涯。

  • Forever King, slide 14 of 16

    3/23

    天意与决意

    没什么比和儿子布朗尼同场作战更让勒布朗自豪。

  • Forever King, slide 15 of 16

    2/23

    蝉联霸业

    勒布朗在抢七大战命中致胜一击，带领热火击败马刺，赢得第二枚总冠军戒指。

  • Forever King, slide 16 of 16

    1/23

    无人之境

    勒布朗成为首位（也是唯一一位）职业生涯总得分突破40,000分的球员。

  • Forever King, slide 1 of 16

    17/23

    蒙面“暴君”

    蒙面“暴君”在2013-2014赛季摧毁了 NBA 防守体系。

  • Forever King, slide 2 of 16

    16/23

    屠龙战士

    2018年骑⼠淘汰猛⻰后，多伦多得到了⼀个新绰号。

  • Forever King, slide 3 of 16

    15/23

    无愧初衷

    世界篮球巨星做出了备受争议的“决定”，从此改写了 NBA 的格局。

  • Forever King, slide 4 of 16

    13/23

    跻身王座

    勒布朗凭借场均28分、7个篮板和7次助攻的表现，在24岁时赢得了首座 MVP 奖杯。

  • Forever King, slide 5 of 16

    12/23

    “闭嘴打球”

    勒布朗拒绝“闭嘴打球”，发表了一场划时代的宣言。

  • Forever King, slide 6 of 16

    11/23

    出征救赎之战

    2008年北京，勒布朗与美国篮球队成功夺金，完成救赎。

  • Forever King, slide 7 of 16

    10/23

    绿军眼中钉

    身为波士顿的宿敌，在2012年东部决赛彻底击溃“三巨头”。

  • Forever King, slide 8 of 16

    9/23

    圣诞王牌

    没人像勒布朗那样玩转圣诞大战。

  • Forever King, slide 9 of 16

    8/23

    热火风暴

    一张标志性照片，定格了勒布朗领衔的迈阿密热火的威力与风采。

  • Forever King, slide 10 of 16

    7/23

    天选之子 传奇之始

    17岁，勒布朗被冠以“天选之子”之名，登上《体育画报》封面。

  • Forever King, slide 11 of 16

    6/23

    园区冠军

    22 支球队在 NBA “泡泡园区”集结，最终只有一位王者带走了总冠军戒指。

  • Forever King, slide 12 of 16

    5/23

    状元及第

    这位天才少年，在传奇的2003年选秀中被⾃⼰的家乡克利夫兰以状元签选中。

  • Forever King, slide 13 of 16

    4/23

    惊艳首秀

    詹姆斯以统治级的全面表现开启 NBA生涯。

  • Forever King, slide 14 of 16

    3/23

    天意与决意

    没什么比和儿子布朗尼同场作战更让勒布朗自豪。

  • Forever King, slide 15 of 16

    2/23

    蝉联霸业

    勒布朗在抢七大战命中致胜一击，带领热火击败马刺，赢得第二枚总冠军戒指。

  • Forever King, slide 16 of 16

    1/23

    无人之境

    勒布朗成为首位（也是唯一一位）职业生涯总得分突破40,000分的球员。

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