LeBron XXIII - 15/23
'GOOD INTENTIONS'
无愧初衷
“这个秋天，我将把我的天赋带到南海岸”——正是詹姆斯这句话，永远改变了体育史的走向。这位当时全球最受瞩目的运动员，选择逆势而行，按照他的方式改写剧本。全世界一片哗然，克利夫兰部分地区更是怒火中烧，人们把23号球衣当作柴火扔进火堆。直到今天，每当人们讨论 GOAT（史上最伟大球员）时，这桩史无前例的自由球员签约仍会被提起。
无论外界褒贬与否，有一点无可否认——他创造了历史，最终率领热火队两夺总冠军。以及鲜少有人注意到的是，勒布朗借助这次转会发布会，成功为 “美国全国性青少年公益组织” 筹集了200万美元——以另一种方式诠释了“伟大”。
细节生辉
这款全新配色旨在重现勒布朗改写联盟格局的传奇时刻。鞋身主打红粉色调，呼应他当年宣布决定时穿着的那件衬衫。Miami Vice 风格配色向其决定效力的新城市致敬，整体色调在高能透明粉中恣意玩转。中足王冠散发莹亮光泽，织入金线的鞋带环绕鞋面，配以金色镀铬 Forever King 标志为设计增添亮点。
15/23
王者之巅
从阿克伦的少年到永恒的王者，这段旅程跨越二十余年，在篮球场上不断重新定义伟大。
23款配色，23段传奇，唯有一顶王冠。
LeBron XXIII - 15/23
'GOOD INTENTIONS' 无愧初衷
“这个秋天，我将把我的天赋带到南海岸”——正是詹姆斯这句话，永远改变了体育史的走向。这位当时全球最受瞩目的
运动员，选择逆势而行，按照他的方式改写剧本。全世界一片哗然，克利夫兰部分地区更是怒火中烧，人们把23号球衣当作柴火
扔进火堆。直到今天，每当人们讨论 GOAT（史上最伟大球员）时，这桩史无前例的自由球员签约仍会被提起。
无论外界褒贬与否，有一点无可否认——他创造了历史，最终率领热火队两夺总冠军。以及鲜少有人注意到的是，勒布朗借助
这次转会发布会，成功为 “美国全国性青少年公益组织” 筹集了200万美元——以另一种方式诠释了“伟大”。
15/23
王者之巅
从阿克伦的少年到永恒的王者，这段旅程跨越二十余年，
在篮球场上不断重新定义伟大。
23款配色，23段传奇，唯有一顶王冠。