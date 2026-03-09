Forever King
LeBron XXIII - 15/23

'GOOD INTENTIONS'
无愧初衷


“这个秋天，我将把我的天赋带到南海岸”——正是詹姆斯这句话，永远改变了体育史的走向。这位当时全球最受瞩目的运动员，选择逆势而行，按照他的方式改写剧本。全世界一片哗然，克利夫兰部分地区更是怒火中烧，人们把23号球衣当作柴火扔进火堆。直到今天，每当人们讨论 GOAT（史上最伟大球员）时，这桩史无前例的自由球员签约仍会被提起。

无论外界褒贬与否，有一点无可否认——他创造了历史，最终率领热火队两夺总冠军。以及鲜少有人注意到的是，勒布朗借助这次转会发布会，成功为 “美国全国性青少年公益组织” 筹集了200万美元——以另一种方式诠释了“伟大”。

细节生辉


这款全新配色旨在重现勒布朗改写联盟格局的传奇时刻。鞋身主打红粉色调，呼应他当年宣布决定时穿着的那件衬衫。Miami Vice 风格配色向其决定效力的新城市致敬，整体色调在高能透明粉中恣意玩转。中足王冠散发莹亮光泽，织入金线的鞋带环绕鞋面，配以金色镀铬 Forever King 标志为设计增添亮点。

王者之巅

从阿克伦的少年到永恒的王者，这段旅程跨越二十余年，在篮球场上不断重新定义伟大。

23款配色，23段传奇，唯有一顶王冠。

细节生辉

这款全新配色旨在重现勒布朗改写联盟格局的传奇时刻。鞋身主打红粉色调，呼应他当年宣布决定时穿着的
那件衬衫。Miami Vice 风格配色向其决定效力的新城市致敬，整体色调在高能透明粉中恣意玩转。
中足王冠散发莹亮光泽，织入金线的鞋带环绕鞋面，配以金色镀铬 Forever King 标志为设计增添亮点。

王者之巅

从阿克伦的少年到永恒的王者，这段旅程跨越二十余年，
在篮球场上不断重新定义伟大。

23款配色，23段传奇，唯有一顶王冠。

配色故事

  • Forever King

    15/23

    无愧初衷

    世界篮球巨星做出了备受争议的“决定”，从此改写了 NBA 的格局。

  • Forever King

    13/23

    跻身王座

    勒布朗凭借场均28分、7个篮板和7次助攻的表现，在24岁时赢得了首座 MVP 奖杯。

  • Forever King

    12/23

    “闭嘴打球”

    勒布朗拒绝“闭嘴打球”，发表了一场划时代的宣言。

  • Forever King

    11/23

    出征救赎之战

    2008年北京，勒布朗与美国篮球队成功夺金，完成救赎。

  • Forever King

    10/23

    绿军眼中钉

    身为波士顿的宿敌，在2012年东部决赛彻底击溃“三巨头”。

  • Forever King

    9/23

    圣诞王牌

    没人像勒布朗那样玩转圣诞大战。

  • Forever King

    8/23

    热火风暴

    一张标志性照片，定格了勒布朗领衔的迈阿密热火的威力与风采。

  • Forever King

    7/23

    天选之子 传奇之始

    17岁，勒布朗被冠以“天选之子”之名，登上《体育画报》封面。

  • Forever King

    6/23

    园区冠军

    22 支球队在 NBA “泡泡园区”集结，最终只有一位王者带走了总冠军戒指。

  • Forever King

    5/23

    状元及第

    这位天才少年，在传奇的2003年选秀中被⾃⼰的家乡克利夫兰以状元签选中。

  • Forever King

    4/23

    惊艳首秀

    詹姆斯以统治级的全面表现开启 NBA生涯。

  • Forever King

    3/23

    天意与决意

    没什么比和儿子布朗尼同场作战更让勒布朗自豪。

  • Forever King

    2/23

    蝉联霸业

    勒布朗在抢七大战命中致胜一击，带领热火击败马刺，赢得第二枚总冠军戒指。

  • Forever King

    1/23

    无人之境

    勒布朗成为首位（也是唯一一位）职业生涯总得分突破40,000分的球员。

