Forever King

LeBron XXIII - 15/23



“这个秋天，我将把我的天赋带到南海岸”——正是詹姆斯这句话，永远改变了体育史的走向。这位当时全球最受瞩目的运动员，选择逆势而行，按照他的方式改写剧本。全世界一片哗然，克利夫兰部分地区更是怒火中烧，人们把23号球衣当作柴火扔进火堆。直到今天，每当人们讨论 GOAT（史上最伟大球员）时，这桩史无前例的自由球员签约仍会被提起。

无论外界褒贬与否，有一点无可否认——他创造了历史，最终率领热火队两夺总冠军。以及鲜少有人注意到的是，勒布朗借助这次转会发布会，成功为 “美国全国性青少年公益组织” 筹集了200万美元——以另一种方式诠释了“伟大”。