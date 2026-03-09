Forever King

LeBron XXIII - 16/23
'LEBRONTO' 屠龙战士
2015-16赛季，多伦多猛龙打出了队史最出色的一次季后赛成绩，在东部决赛对决“国王”。经过六场激战，勒布朗带队击败猛龙军团。赛后，他称赞多伦多拥有 NBA 最棒的主场球迷。但对多伦多球迷来说，真正的噩梦才刚刚开始。次年，排名东部第二的骑士在东部半决赛横扫猛龙，勒布朗再次送对手回家。
到了2018年，这一切彻底终结。猛龙打出了联盟第一的常规赛战绩，被认为有望击败勒布朗。他们在东部半决赛再次相遇——但这一次，猛龙还是没能逃脱被横扫的命运。勒布朗在整个系列赛场均砍下34分、11.3次助攻与8.3个篮板，终结比赛。其中最诛心的一幕，发生在第三场：他在OG·阿努诺比头上轻松投进制胜球，彻底击碎了猛龙的希望。赛后，社交媒体瞬间沸腾，网友们调侃让多伦多改姓勒布朗，改叫“LeBronto”。
细节生辉
LeBron XXIII 'LeBronto' 以考古主题贯穿设计，致敬勒布朗对多伦多猛龙队的绝对统治。陨石图案如流星雨般铺满鞋面，中足铜色爬行动物纹理材质勾勒“王冠”结构设计。后跟处，陨石造型的猛龙骷髅横跨其上，霸气收尾。
16/23
王者之巅
从阿克伦的少年到永恒的王者，这段旅程跨越二十余年，在篮球场上不断重新定义伟大。
23款配色，23段传奇，唯有一顶王冠。
