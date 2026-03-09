Forever King
Forever King

LeBron XXIII - 16/23

'LEBRONTO' 屠龙战士


2015-16赛季，多伦多猛龙打出了队史最出色的一次季后赛成绩，在东部决赛对决“国王”。经过六场激战，勒布朗带队击败猛龙军团。赛后，他称赞多伦多拥有 NBA 最棒的主场球迷。但对多伦多球迷来说，真正的噩梦才刚刚开始。次年，排名东部第二的骑士在东部半决赛横扫猛龙，勒布朗再次送对手回家。

到了2018年，这一切彻底终结。猛龙打出了联盟第一的常规赛战绩，被认为有望击败勒布朗。他们在东部半决赛再次相遇——但这一次，猛龙还是没能逃脱被横扫的命运。勒布朗在整个系列赛场均砍下34分、11.3次助攻与8.3个篮板，终结比赛。其中最诛心的一幕，发生在第三场：他在OG·阿努诺比头上轻松投进制胜球，彻底击碎了猛龙的希望。赛后，社交媒体瞬间沸腾，网友们调侃让多伦多改姓勒布朗，改叫“LeBronto”。

Forever King
1/3
Forever King
2/3
Forever King
3/3
Forever King

细节生辉


LeBron XXIII 'LeBronto' 以考古主题贯穿设计，致敬勒布朗对多伦多猛龙队的绝对统治。陨石图案如流星雨般铺满鞋面，中足铜色爬行动物纹理材质勾勒“王冠”结构设计。后跟处，陨石造型的猛龙骷髅横跨其上，霸气收尾。

即刻选购

16/23

王者之巅

从阿克伦的少年到永恒的王者，这段旅程跨越二十余年，在篮球场上不断重新定义伟大。

23款配色，23段传奇，唯有一顶王冠。

LeBron XXIII - 16/23

'LEBRONTO' 屠龙战士

2015-16赛季，多伦多猛龙打出了队史最出色的一次季后赛成绩，在东部决赛对决“国王”。经过六场激战，勒布朗带队击败猛龙军团。
赛后，他称赞多伦多拥有 NBA 最棒的主场球迷。但对多伦多球迷来说，真正的噩梦才刚刚开始。次年，排名东部第二的骑士
在东部半决赛横扫猛龙，勒布朗再次送对手回家。

到了2018年，这一切彻底终结。猛龙打出了联盟第一的常规赛战绩，被认为有望击败勒布朗。他们在东部半决赛再次相遇——
但这一次，猛龙还是没能逃脱被横扫的命运。勒布朗在整个系列赛场均砍下34分、11.3次助攻与8.3个篮板，终结比赛。
其中最诛心的一幕，发生在第三场：他在OG·阿努诺比头上轻松投进制胜球，彻底击碎了猛龙的希望。赛后，社交媒体瞬间沸腾，
网友们调侃让多伦多改姓勒布朗，改叫“LeBronto”。

Forever King
Forever King

细节生辉

LeBron XXIII 'LeBronto' 以考古主题贯穿设计，致敬勒布朗对多伦多猛龙队的绝对统治。
陨石图案如流星雨般铺满鞋面，中足铜色爬行动物纹理材质勾勒“王冠”结构设计。
后跟处，陨石造型的猛龙骷髅横跨其上，霸气收尾。

即刻选购

16/23

王者之巅

从阿克伦的少年到永恒的王者，这段旅程跨越二十余年，
在篮球场上不断重新定义伟大。

23款配色，23段传奇，唯有一顶王冠。

配色故事

  • Forever King

    16/23

    屠龙战士

    2018年骑⼠淘汰猛⻰后，多伦多得到了⼀个新绰号。

  • Forever King

    15/23

    无愧初衷

    世界篮球巨星做出了备受争议的“决定”，从此改写了 NBA 的格局。

  • Forever King

    13/23

    跻身王座

    勒布朗凭借场均28分、7个篮板和7次助攻的表现，在24岁时赢得了首座 MVP 奖杯。

  • Forever King

    12/23

    “闭嘴打球”

    勒布朗拒绝“闭嘴打球”，发表了一场划时代的宣言。

  • Forever King

    11/23

    出征救赎之战

    2008年北京，勒布朗与美国篮球队成功夺金，完成救赎。

  • Forever King

    10/23

    绿军眼中钉

    身为波士顿的宿敌，在2012年东部决赛彻底击溃“三巨头”。

  • Forever King

    9/23

    圣诞王牌

    没人像勒布朗那样玩转圣诞大战。

  • Forever King

    8/23

    热火风暴

    一张标志性照片，定格了勒布朗领衔的迈阿密热火的威力与风采。

  • Forever King

    7/23

    天选之子 传奇之始

    17岁，勒布朗被冠以“天选之子”之名，登上《体育画报》封面。

  • Forever King

    6/23

    园区冠军

    22 支球队在 NBA “泡泡园区”集结，最终只有一位王者带走了总冠军戒指。

  • Forever King

    5/23

    状元及第

    这位天才少年，在传奇的2003年选秀中被⾃⼰的家乡克利夫兰以状元签选中。

  • Forever King

    4/23

    惊艳首秀

    詹姆斯以统治级的全面表现开启 NBA生涯。

  • Forever King

    3/23

    天意与决意

    没什么比和儿子布朗尼同场作战更让勒布朗自豪。

  • Forever King

    2/23

    蝉联霸业

    勒布朗在抢七大战命中致胜一击，带领热火击败马刺，赢得第二枚总冠军戒指。

  • Forever King

    1/23

    无人之境

    勒布朗成为首位（也是唯一一位）职业生涯总得分突破40,000分的球员。

  • Forever King

    16/23

    屠龙战士

    2018年骑⼠淘汰猛⻰后，多伦多得到了⼀个新绰号。

  • Forever King

    15/23

    无愧初衷

    世界篮球巨星做出了备受争议的“决定”，从此改写了 NBA 的格局。

  • Forever King

    13/23

    跻身王座

    勒布朗凭借场均28分、7个篮板和7次助攻的表现，在24岁时赢得了首座 MVP 奖杯。

  • Forever King

    12/23

    “闭嘴打球”

    勒布朗拒绝“闭嘴打球”，发表了一场划时代的宣言。

  • Forever King

    11/23

    出征救赎之战

    2008年北京，勒布朗与美国篮球队成功夺金，完成救赎。

  • Forever King

    10/23

    绿军眼中钉

    身为波士顿的宿敌，在2012年东部决赛彻底击溃“三巨头”。

  • Forever King

    9/23

    圣诞王牌

    没人像勒布朗那样玩转圣诞大战。

  • Forever King

    8/23

    热火风暴

    一张标志性照片，定格了勒布朗领衔的迈阿密热火的威力与风采。

  • Forever King

    7/23

    天选之子 传奇之始

    17岁，勒布朗被冠以“天选之子”之名，登上《体育画报》封面。

  • Forever King

    6/23

    园区冠军

    22 支球队在 NBA “泡泡园区”集结，最终只有一位王者带走了总冠军戒指。

  • Forever King

    5/23

    状元及第

    这位天才少年，在传奇的2003年选秀中被⾃⼰的家乡克利夫兰以状元签选中。

  • Forever King

    4/23

    惊艳首秀

    詹姆斯以统治级的全面表现开启 NBA生涯。

  • Forever King

    3/23

    天意与决意

    没什么比和儿子布朗尼同场作战更让勒布朗自豪。

  • Forever King

    2/23

    蝉联霸业

    勒布朗在抢七大战命中致胜一击，带领热火击败马刺，赢得第二枚总冠军戒指。

  • Forever King

    1/23

    无人之境

    勒布朗成为首位（也是唯一一位）职业生涯总得分突破40,000分的球员。

Forever King