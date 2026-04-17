Forever King
Forever King

LeBron XXIII - 19/23

FOR THE RECORD'
写入史册


在那些被认为“此生恐怕无缘见证被打破”的体育纪录中，卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔在1984年创下的 NBA 总得分纪录无疑位列前茅。要打破这一纪录，意味着一个球员必须在极长的时间内始终保持巅峰状态。而勒布朗·詹姆斯，正是这样的人。

自2003年踏上 NBA 赛场，勒布朗便开始了通往传奇的征程。20年后，他距离打破那项诞生于自己出生年份的纪录，只差一枚进球。2023年2月7日，在对阵俄克拉荷马城雷霆的比赛中，第三节还剩10.9秒时，勒布朗命中一记后仰跳投，拿下生涯第38,388分，正式加冕 NBA 历史得分王。而他显然并不会止步于此。

Forever King
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Forever King
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Forever King
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Forever King

细节生辉


LeBron XXIII 'For The Record' 从冠军之城汲取灵感，以紫金配色贯穿鞋身。中足“王冠”饰以油膜光泽设计，每一个角度都闪耀高级质感。金色“王冠”纹样悬于勒布朗加冕历史得分王时定格的破纪录数字之上。最后，以纪录之夜的亲笔签名收尾，为这款注定载入史册的战靴画上点睛之笔。

即刻选购

19/23

王者之巅

从阿克伦的少年到永恒的王者，这段旅程跨越二十余年，在篮球场上不断重新定义伟大。

23款配色，23段传奇，唯有一顶王冠。

LeBron XXIII - 19/23

FOR THE RECORD' 写入史册

在那些被认为“此生恐怕无缘见证被打破”的体育纪录中，卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔在1984年创下的 NBA 总得分纪录
无疑位列前茅。要打破这一纪录，意味着一个球员必须在极长的时间内始终保持巅峰状态。
而勒布朗·詹姆斯，正是这样的人。

自2003年踏上 NBA 赛场，勒布朗便开始了通往传奇的征程。20年后，他距离打破那项诞生于自己出生年份的纪录，
只差一枚进球。2023年2月7日，在对阵俄克拉荷马城雷霆的比赛中，第三节还剩10.9秒时，勒布朗命中一记后仰跳投，
拿下生涯第38,388分，正式加冕 NBA 历史得分王。而他显然并不会止步于此。

Forever King
Forever King

细节生辉

LeBron XXIII 'For The Record' 从冠军之城汲取灵感，以紫金配色贯穿鞋身。中足“王冠”饰以油膜光泽设计，
每一个角度都闪耀高级质感。金色“王冠”纹样悬于勒布朗加冕历史得分王时定格的破纪录数字之上。
最后，以纪录之夜的亲笔签名收尾，为这款注定载入史册的战靴画上点睛之笔。

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19/23

王者之巅

从阿克伦的少年到永恒的王者，这段旅程跨越二十余年，
在篮球场上不断重新定义伟大。

23款配色，23段传奇，唯有一顶王冠。

配色故事

  • Forever King, slide 1 of 18

    19/23

    写入史册

    NBA 最坚不可摧的纪录在2023年被打破。

  • Forever King, slide 2 of 18

    18/23

    世纪结盟

    2003年，这位天选之子与耐克签下创纪录的新秀代言合同。

  • Forever King, slide 3 of 18

    17/23

    蒙面“暴君”

    蒙面“暴君”在2013-2014赛季摧毁了 NBA 防守体系。

  • Forever King, slide 4 of 18

    16/23

    屠龙战士

    2018年骑⼠淘汰猛⻰后，多伦多得到了⼀个新绰号。

  • Forever King, slide 5 of 18

    15/23

    无愧初衷

    世界篮球巨星做出了备受争议的“决定”，从此改写了 NBA 的格局。

  • Forever King, slide 6 of 18

    13/23

    跻身王座

    勒布朗凭借场均28分、7个篮板和7次助攻的表现，在24岁时赢得了首座 MVP 奖杯。

  • Forever King, slide 7 of 18

    12/23

    “闭嘴打球”

    勒布朗拒绝“闭嘴打球”，发表了一场划时代的宣言。

  • Forever King, slide 8 of 18

    11/23

    出征救赎之战

    2008年北京，勒布朗与美国篮球队成功夺金，完成救赎。

  • Forever King, slide 9 of 18

    10/23

    绿军眼中钉

    身为波士顿的宿敌，在2012年东部决赛彻底击溃“三巨头”。

  • Forever King, slide 10 of 18

    9/23

    圣诞王牌

    没人像勒布朗那样玩转圣诞大战。

  • Forever King, slide 11 of 18

    8/23

    热火风暴

    一张标志性照片，定格了勒布朗领衔的迈阿密热火的威力与风采。

  • Forever King, slide 12 of 18

    7/23

    天选之子 传奇之始

    17岁，勒布朗被冠以“天选之子”之名，登上《体育画报》封面。

  • Forever King, slide 13 of 18

    6/23

    园区冠军

    22 支球队在 NBA “泡泡园区”集结，最终只有一位王者带走了总冠军戒指。

  • Forever King, slide 14 of 18

    5/23

    状元及第

    这位天才少年，在传奇的2003年选秀中被⾃⼰的家乡克利夫兰以状元签选中。

  • Forever King, slide 15 of 18

    4/23

    惊艳首秀

    詹姆斯以统治级的全面表现开启 NBA生涯。

  • Forever King, slide 16 of 18

    3/23

    天意与决意

    没什么比和儿子布朗尼同场作战更让勒布朗自豪。

  • Forever King, slide 17 of 18

    2/23

    蝉联霸业

    勒布朗在抢七大战命中致胜一击，带领热火击败马刺，赢得第二枚总冠军戒指。

  • Forever King, slide 18 of 18

    1/23

    无人之境

    勒布朗成为首位（也是唯一一位）职业生涯总得分突破40,000分的球员。

  • Forever King, slide 1 of 18

    19/23

    写入史册

    NBA 最坚不可摧的纪录在2023年被打破。

  • Forever King, slide 2 of 18

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    世纪结盟

    2003年，这位天选之子与耐克签下创纪录的新秀代言合同。

  • Forever King, slide 3 of 18

    17/23

    蒙面“暴君”

    蒙面“暴君”在2013-2014赛季摧毁了 NBA 防守体系。

  • Forever King, slide 4 of 18

    16/23

    屠龙战士

    2018年骑⼠淘汰猛⻰后，多伦多得到了⼀个新绰号。

  • Forever King, slide 5 of 18

    15/23

    无愧初衷

    世界篮球巨星做出了备受争议的“决定”，从此改写了 NBA 的格局。

  • Forever King, slide 6 of 18

    13/23

    跻身王座

    勒布朗凭借场均28分、7个篮板和7次助攻的表现，在24岁时赢得了首座 MVP 奖杯。

  • Forever King, slide 7 of 18

    12/23

    “闭嘴打球”

    勒布朗拒绝“闭嘴打球”，发表了一场划时代的宣言。

  • Forever King, slide 8 of 18

    11/23

    出征救赎之战

    2008年北京，勒布朗与美国篮球队成功夺金，完成救赎。

  • Forever King, slide 9 of 18

    10/23

    绿军眼中钉

    身为波士顿的宿敌，在2012年东部决赛彻底击溃“三巨头”。

  • Forever King, slide 10 of 18

    9/23

    圣诞王牌

    没人像勒布朗那样玩转圣诞大战。

  • Forever King, slide 11 of 18

    8/23

    热火风暴

    一张标志性照片，定格了勒布朗领衔的迈阿密热火的威力与风采。

  • Forever King, slide 12 of 18

    7/23

    天选之子 传奇之始

    17岁，勒布朗被冠以“天选之子”之名，登上《体育画报》封面。

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    6/23

    园区冠军

    22 支球队在 NBA “泡泡园区”集结，最终只有一位王者带走了总冠军戒指。

  • Forever King, slide 14 of 18

    5/23

    状元及第

    这位天才少年，在传奇的2003年选秀中被⾃⼰的家乡克利夫兰以状元签选中。

  • Forever King, slide 15 of 18

    4/23

    惊艳首秀

    詹姆斯以统治级的全面表现开启 NBA生涯。

  • Forever King, slide 16 of 18

    3/23

    天意与决意

    没什么比和儿子布朗尼同场作战更让勒布朗自豪。

  • Forever King, slide 17 of 18

    2/23

    蝉联霸业

    勒布朗在抢七大战命中致胜一击，带领热火击败马刺，赢得第二枚总冠军戒指。

  • Forever King, slide 18 of 18

    1/23

    无人之境

    勒布朗成为首位（也是唯一一位）职业生涯总得分突破40,000分的球员。

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