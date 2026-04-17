LeBron XXIII - 19/23
FOR THE RECORD'
写入史册
在那些被认为“此生恐怕无缘见证被打破”的体育纪录中，卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔在1984年创下的 NBA 总得分纪录无疑位列前茅。要打破这一纪录，意味着一个球员必须在极长的时间内始终保持巅峰状态。而勒布朗·詹姆斯，正是这样的人。
自2003年踏上 NBA 赛场，勒布朗便开始了通往传奇的征程。20年后，他距离打破那项诞生于自己出生年份的纪录，只差一枚进球。2023年2月7日，在对阵俄克拉荷马城雷霆的比赛中，第三节还剩10.9秒时，勒布朗命中一记后仰跳投，拿下生涯第38,388分，正式加冕 NBA 历史得分王。而他显然并不会止步于此。
细节生辉
LeBron XXIII 'For The Record' 从冠军之城汲取灵感，以紫金配色贯穿鞋身。中足“王冠”饰以油膜光泽设计，每一个角度都闪耀高级质感。金色“王冠”纹样悬于勒布朗加冕历史得分王时定格的破纪录数字之上。最后，以纪录之夜的亲笔签名收尾，为这款注定载入史册的战靴画上点睛之笔。
19/23
王者之巅
从阿克伦的少年到永恒的王者，这段旅程跨越二十余年，在篮球场上不断重新定义伟大。
23款配色，23段传奇，唯有一顶王冠。
LeBron XXIII - 19/23
FOR THE RECORD' 写入史册
在那些被认为“此生恐怕无缘见证被打破”的体育纪录中，卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔在1984年创下的 NBA 总得分纪录
无疑位列前茅。要打破这一纪录，意味着一个球员必须在极长的时间内始终保持巅峰状态。
而勒布朗·詹姆斯，正是这样的人。
自2003年踏上 NBA 赛场，勒布朗便开始了通往传奇的征程。20年后，他距离打破那项诞生于自己出生年份的纪录，
只差一枚进球。2023年2月7日，在对阵俄克拉荷马城雷霆的比赛中，第三节还剩10.9秒时，勒布朗命中一记后仰跳投，
拿下生涯第38,388分，正式加冕 NBA 历史得分王。而他显然并不会止步于此。
19/23
王者之巅
从阿克伦的少年到永恒的王者，这段旅程跨越二十余年，
在篮球场上不断重新定义伟大。
23款配色，23段传奇，唯有一顶王冠。