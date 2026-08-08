|尺码
|XS
|S
|M
|L
|XL
|数字尺码
|6 - 7
|8 - 9
|10 - 12
|14 - 16
|18 - 20
|下胸围（英寸）
|24.5 - 25.5
|26 - 27
|27.5 - 28.5
|29 - 30.5
|31 - 32.5
|中国码 - 上衣
|135/60
|140/64
|145/68
|150/72
|155/76
女孩运动内衣
参照下方尺码表中的胸围（下胸围）尺寸，找到合适的尺码和理想的运动内衣。 左右滑动即可查看更多尺码。
|尺码
|S+
|M+
|L+
|XL+
|数字尺码
|8 - 9 Plus
|10 - 12 Plus
|14 - 16 Plus
|18 - 20 Plus
|下胸围（英寸）
|26.5 - 28.5
|29 - 31
|31.5 - 33.5
|34 - 36
测量方法
1. 测量下胸围
将皮尺绕过胸部下方的肋骨处（也称为下胸围）进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。 皮尺应舒适贴合身体。
2. 没有皮尺？
准备一根软绳（或者一根鞋带）、一支笔和一把尺子。 将软绳水平绕过胸部下方的肋骨处（与使用皮尺测量的方法类似），再用笔标记出软绳一端与另一端的交汇处。 然后，将软绳置于平面，用尺子测量出长度即可确定下胸围测量值。
3. 确定尺码……
根据第 1 步或第 2 步得到的胸围测量值，参考页面顶部的尺码表即可确定运动内衣尺码。 如果测量值介于两个尺码之间，建议选择其中较大的尺码 — 比起过紧的运动内衣，略大的运动内衣穿起来更舒适。
*加大尺码 (+) 运动内衣只有胸围不同，长度或款式均相同。
挑选舒适贴合的运动内衣的三个秘诀
1. 首先检查肩带
以肩带和身体之间可放入两根手指为宜。 如果太松，可试试小一点的尺码。 如果肩部有勒压感或勒痕，不妨换大一点的尺码。
2. 检查弹力带
确保弹力带松紧适中，以弹力带和身体之间可放入两根手指仍保持舒适为宜。 另外，将手臂举过头顶，确保弹力带不上移，弹力带应平整贴合于肋骨处。
3. 弹跳不晃动
试着跳一跳！ 跳跃时，以胸部晃动幅度较小且包覆出众、稳固舒适为宜。 如果感觉晃动幅度太大，无法舒适活动，或者腋下或领口部位溢出不贴合，则可能需要尝试女子尺码运动内衣。
测量方法
1. 测量下胸围
将皮尺绕过胸部下方的肋骨处（也称为下胸围）进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。 皮尺应舒适贴合身体。
2. 没有皮尺？
准备一根软绳（或者一根鞋带）、一支笔和一把尺子。 将软绳水平绕过胸部下方的肋骨处（与使用皮尺测量的方法类似），再用笔标记出软绳一端与另一端的交汇处。 然后，将软绳置于平面，用尺子测量出长度即可确定下胸围测量值。
3. 确定尺码……
根据第 1 步或第 2 步得到的下胸围测量值，参考上方尺码表即可确定运动内衣尺码。 如果测量值介于两个尺码之间，建议选择其中较大的尺码 — 比起过紧的运动内衣，略大的运动内衣穿起来更舒适。 *加大尺码 (+) 运动内衣只有胸围不同，长度或款式均相同。
挑选舒适贴合的运动内衣的三个秘诀
1. 首先检查肩带
以肩带和身体之间可放入两根手指为宜。 如果太松，可试试小一点的尺码。 如果肩部有勒压感或勒痕，不妨换大一点的尺码。
2. 检查弹力带
确保弹力带松紧适中，以弹力带和身体之间可放入两根手指仍保持舒适为宜。 另外，将手臂举过头顶，确保弹力带不上移，弹力带应平整贴合于肋骨处。
3. 弹跳不晃动
试着跳一跳！ 跳跃时，以胸部晃动幅度较小且包覆出众、稳固舒适为宜。 如果感觉晃动幅度太大，无法舒适活动，或者腋下或领口部位溢出不贴合，则可能需要尝试女子尺码运动内衣。