女孩运动内衣

参照下方尺码表中的胸围（下胸围）尺寸，找到合适的尺码和理想的运动内衣。 左右滑动即可查看更多尺码。

尺码表 (XS-XL)
尺码XSSMLXL
数字尺码6 - 78 - 910 - 1214 - 1618 - 20
下胸围（英寸）24.5 - 25.526 - 2727.5 - 28.529 - 30.531 - 32.5
中国码 - 上衣135/60140/64145/68150/72155/76
尺码表（加大尺码）
尺码S+M+L+XL+
数字尺码8 - 9 Plus10 - 12 Plus14 - 16 Plus18 - 20 Plus
下胸围（英寸）26.5 - 28.529 - 3131.5 - 33.534 - 36

测量方法

1. 测量下胸围

将皮尺绕过胸部下方的肋骨处（也称为下胸围）进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。 皮尺应舒适贴合身体。

2. 没有皮尺？

准备一根软绳（或者一根鞋带）、一支笔和一把尺子。 将软绳水平绕过胸部下方的肋骨处（与使用皮尺测量的方法类似），再用笔标记出软绳一端与另一端的交汇处。 然后，将软绳置于平面，用尺子测量出长度即可确定下胸围测量值。

3. 确定尺码……

根据第 1 步或第 2 步得到的胸围测量值，参考页面顶部的尺码表即可确定运动内衣尺码。 如果测量值介于两个尺码之间，建议选择其中较大的尺码 — 比起过紧的运动内衣，略大的运动内衣穿起来更舒适。
*加大尺码 (+) 运动内衣只有胸围不同，长度或款式均相同。

挑选舒适贴合的运动内衣的三个秘诀

1. 首先检查肩带

以肩带和身体之间可放入两根手指为宜。 如果太松，可试试小一点的尺码。 如果肩部有勒压感或勒痕，不妨换大一点的尺码。

2. 检查弹力带

确保弹力带松紧适中，以弹力带和身体之间可放入两根手指仍保持舒适为宜。 另外，将手臂举过头顶，确保弹力带不上移，弹力带应平整贴合于肋骨处。

3. 弹跳不晃动

试着跳一跳！ 跳跃时，以胸部晃动幅度较小且包覆出众、稳固舒适为宜。 如果感觉晃动幅度太大，无法舒适活动，或者腋下或领口部位溢出不贴合，则可能需要尝试女子尺码运动内衣。

找到合适的 Nike 运动内衣

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测量方法

1. 测量下胸围

将皮尺绕过胸部下方的肋骨处（也称为下胸围）进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。 皮尺应舒适贴合身体。

2. 没有皮尺？

准备一根软绳（或者一根鞋带）、一支笔和一把尺子。 将软绳水平绕过胸部下方的肋骨处（与使用皮尺测量的方法类似），再用笔标记出软绳一端与另一端的交汇处。 然后，将软绳置于平面，用尺子测量出长度即可确定下胸围测量值。

3. 确定尺码……

根据第 1 步或第 2 步得到的下胸围测量值，参考上方尺码表即可确定运动内衣尺码。 如果测量值介于两个尺码之间，建议选择其中较大的尺码 — 比起过紧的运动内衣，略大的运动内衣穿起来更舒适。 *加大尺码 (+) 运动内衣只有胸围不同，长度或款式均相同。

挑选舒适贴合的运动内衣的三个秘诀

1. 首先检查肩带

以肩带和身体之间可放入两根手指为宜。 如果太松，可试试小一点的尺码。 如果肩部有勒压感或勒痕，不妨换大一点的尺码。

2. 检查弹力带

确保弹力带松紧适中，以弹力带和身体之间可放入两根手指仍保持舒适为宜。 另外，将手臂举过头顶，确保弹力带不上移，弹力带应平整贴合于肋骨处。

3. 弹跳不晃动

试着跳一跳！ 跳跃时，以胸部晃动幅度较小且包覆出众、稳固舒适为宜。 如果感觉晃动幅度太大，无法舒适活动，或者腋下或领口部位溢出不贴合，则可能需要尝试女子尺码运动内衣。

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