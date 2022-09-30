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女孩运动内衣

参考下方尺码表中的胸围尺寸，找到合适的尺码和理想的运动内衣。

左右滑动即可查看更多尺码。

尺码表
尺码XSSMLXL
数字尺码6 - 78 - 910 - 1214 - 1618 - 20
年龄7 - 88 - 1010 - 1212 - 1313 - 15
胸围（英寸）25.5 - 2727 - 2929 - 3131 - 33.533.5 - 36.5
中国码 - 上衣135/60140/64145/68150/72155/76

测量方法

1. 测量胸围

将皮尺绕过胸部突出部位进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。

2. 没有皮尺？

准备一根绳子（或者一根鞋带）、一支笔和一把尺子。将绳子水平绕过胸部突出部位（与使用皮尺测量的方法类似），再用笔标记出绳子一端与另一端的交汇处。然后，将绳子置于平面，用尺子测量出长度即可确定胸围测量值。

3. 确定尺码

根据第 1 步或第 2 步得到的胸围测量值，参考页面顶部的尺码表即可确定运动内衣尺码。如果测量值介于两个尺码之间，建议选择其中较大的尺码 — 比起过紧的运动内衣，略大的运动内衣穿起来更舒适。
*加大尺码 (+) 运动内衣只有胸围不同，长度或款式均相同。

找到理想贴合度的三个秘诀

1. 首先检查肩带

以肩带和身体之间可放入两根手指为宜。如果太松，可试试小一点的尺码。如果肩部有勒压感或勒痕，不妨换大一点的尺码。

2. 检查胸带

确保胸带松紧适中，以胸带和身体之间可放入两根手指仍保持舒适为宜。另外，将手臂举过头顶，确保胸带不上移，胸带应平整贴合于肋骨处。

3. 弹跳不晃动

试着跳一跳。跳跃时，以胸部晃动幅度较小且包覆出众、稳固舒适为宜。如果感觉晃动幅度太大，无法舒适活动，则可能需要尝试女子尺码。

找到合适的 Nike 运动内衣

查看我们提供的其他运动内衣资源来找到合适的运动内衣。

测量方法

1. 测量胸围

将皮尺绕过胸部突出部位进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。

2. 没有皮尺？

准备一根绳子（或者一根鞋带）、一支笔和一把尺子。将绳子水平绕过胸部突出部位（与使用皮尺测量的方法类似），再用笔标记出绳子一端与另一端的交汇处。然后，将绳子置于平面，用尺子测量出长度即可确定胸围测量值。

3. 确定尺码

根据第 1 步或第 2 步得到的胸围测量值，参考页面顶部的尺码表即可确定运动内衣尺码。如果测量值介于两个尺码之间，建议选择其中较大的尺码 — 比起过紧的运动内衣，略大的运动内衣穿起来更舒适。
*加大尺码 (+) 运动内衣只有胸围不同，长度或款式均相同。

找到理想贴合度的三个秘诀

1. 首先检查肩带

以肩带和身体之间可放入两根手指为宜。如果太松，可试试小一点的尺码。如果肩部有勒压感或勒痕，不妨换大一点的尺码。

2. 检查胸带

确保胸带松紧适中，以胸带和身体之间可放入两根手指仍保持舒适为宜。另外，将手臂举过头顶，确保胸带不上移，胸带应平整贴合于肋骨处。

3. 弹跳不晃动

试着跳一跳。跳跃时，以胸部晃动幅度较小且包覆出众、稳固舒适为宜。如果感觉晃动幅度太大，无法舒适活动，则可能需要尝试女子尺码。

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女孩运动内衣尺码表
女孩运动内衣尺码表
女孩运动内衣尺码表

日常穿着

如果想要一款适合日常穿着的运动内衣，那么细肩带的轻质运动内衣就是不二之选。这些适合日常穿着的运动内衣舒适非凡且包覆出众，带来仿若无物的穿着体验。
• Nike Trophy 运动内衣
• Nike Indy 运动内衣

经典运动

对于高强度运动项目（例如足球或跑步），厚实面料和加宽式肩带可带来稳固体验和舒适贴合感受。
• Nike Swoosh 运动内衣

女子运动内衣

觉得女孩运动内衣无法满足支撑力需求？不妨参考女子运动内衣尺码表 — 女子运动内衣也许更适合。