帽款

寻找适合你的尺码

尺码表中的尺寸依据人体测量数据设定。

参照下表，找到适合自己的尺码。 左右滑动即可查看更多尺码。

可调节运动帽
运动帽尺码6 1/26 5/86 3/46 7/877 1/87 1/47 3/87 1/27 5/87 3/47 7/88
头部尺码（英寸）20 1/220 7/821 1/821 1/221 7/822 1/422 5/82323 1/223 7/824 1/424 5/825+
S/MXXXXXX
M/LXXXXXX
L/XLXXXXXX
毛线帽
运动帽尺码6 1/26 5/86 3/46 7/877 1/87 1/47 3/87 1/27 5/87 3/47 7/88
头部尺码（英寸）20 1/220 7/821 1/821 1/221 7/822 1/422 5/82323 1/223 7/824 1/424 5/825+
均码XXXXXXXXXXX
渔夫运动帽
运动帽尺码6 1/26 5/86 3/46 7/877 1/87 1/47 3/87 1/27 5/87 3/47 7/88
头部尺码（英寸）20 1/220 7/821 1/821 1/221 7/822 1/422 5/82323 1/223 7/824 1/424 5/825+
SXX
MXX
LXX
XS/SX
S/MX
M/LX
L/XLX
XL/XXLX
Swoosh Flex
运动帽尺码6 1/26 5/86 3/46 7/877 1/87 1/47 3/87 1/27 5/87 3/47 7/88
头部尺码（英寸）20 1/220 7/821 1/821 1/221 7/822 1/422 5/82323 1/223 7/824 1/424 5/825+
S/MXXXX
M/LXXXX
L/XLXXXX

尺码选择贴士

如果你的测量尺寸介于两个尺码之间，则尺码较小的穿起来较贴身，而尺码较大的穿起来较宽松。

测量方法

使用皮尺测量头部周长。 在戴帽边沿（约在眉毛上方 2.5 厘米处）绕头部一圈。

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