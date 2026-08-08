|运动帽尺码
|6 1/2
|6 5/8
|6 3/4
|6 7/8
|7
|7 1/8
|7 1/4
|7 3/8
|7 1/2
|7 5/8
|7 3/4
|7 7/8
|8
|头部尺码（英寸）
|20 1/2
|20 7/8
|21 1/8
|21 1/2
|21 7/8
|22 1/4
|22 5/8
|23
|23 1/2
|23 7/8
|24 1/4
|24 5/8
|25+
|S/M
|X
|X
|X
|X
|X
|X
|M/L
|X
|X
|X
|X
|X
|X
|L/XL
|X
|X
|X
|X
|X
|X
帽款
寻找适合你的尺码
尺码表中的尺寸依据人体测量数据设定。
参照下表，找到适合自己的尺码。 左右滑动即可查看更多尺码。
|运动帽尺码
|6 1/2
|6 5/8
|6 3/4
|6 7/8
|7
|7 1/8
|7 1/4
|7 3/8
|7 1/2
|7 5/8
|7 3/4
|7 7/8
|8
|头部尺码（英寸）
|20 1/2
|20 7/8
|21 1/8
|21 1/2
|21 7/8
|22 1/4
|22 5/8
|23
|23 1/2
|23 7/8
|24 1/4
|24 5/8
|25+
|均码
|X
|X
|X
|X
|X
|X
|X
|X
|X
|X
|X
|运动帽尺码
|6 1/2
|6 5/8
|6 3/4
|6 7/8
|7
|7 1/8
|7 1/4
|7 3/8
|7 1/2
|7 5/8
|7 3/4
|7 7/8
|8
|头部尺码（英寸）
|20 1/2
|20 7/8
|21 1/8
|21 1/2
|21 7/8
|22 1/4
|22 5/8
|23
|23 1/2
|23 7/8
|24 1/4
|24 5/8
|25+
|S
|X
|X
|M
|X
|X
|L
|X
|X
|XS/S
|X
|S/M
|X
|M/L
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|L/XL
|X
|XL/XXL
|X
|运动帽尺码
|6 1/2
|6 5/8
|6 3/4
|6 7/8
|7
|7 1/8
|7 1/4
|7 3/8
|7 1/2
|7 5/8
|7 3/4
|7 7/8
|8
|头部尺码（英寸）
|20 1/2
|20 7/8
|21 1/8
|21 1/2
|21 7/8
|22 1/4
|22 5/8
|23
|23 1/2
|23 7/8
|24 1/4
|24 5/8
|25+
|S/M
|X
|X
|X
|X
|M/L
|X
|X
|X
|X
|L/XL
|X
|X
|X
|X
尺码选择贴士
如果你的测量尺寸介于两个尺码之间，则尺码较小的穿起来较贴身，而尺码较大的穿起来较宽松。
测量方法
使用皮尺测量头部周长。 在戴帽边沿（约在眉毛上方 2.5 厘米处）绕头部一圈。