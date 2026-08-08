|运动帽尺码
|6 1/4
|6 3/8
|6 1/2
|6 5/8
|6 3/4
|6 7/8
|7
|7 1/8
|头部尺码（英寸）
|19 7/8
|20 1/8
|20 1/2
|20 7/8
|21 1/8
|21 1/2
|21 7/8
|22 1/4
|均码
|X
|X
|X
|X
|X
|X
|S/M
|X
|M/L
|X
|L/XL
|X
儿童帽子
尺码表中的尺寸依据人体测量数据设定。 参照下表，找到适合孩子的尺码。 左右滑动即可查看更多尺码。
|运动帽尺码
|ONE SIZE
|ONE SIZE
|ONE SIZE
|ONE SIZE
|ONE SIZE
|ONE SIZE
|ONE SIZE
|ONE SIZE
|ONE SIZE
|头部尺码（英寸）
|18 1/2
|18 7/8
|19 1/4
|19 7/8
|20 1/8
|20 1/2
|20 7/8
|21 1/8
|21 1/2
|新生儿帽款尺码
|X
|X
|X
|X
|学步童帽款尺码
|X
|X
|X
|X
|幼童帽款尺码
|X
|X
|X
|X
测量方法
使用皮尺测量孩子头部周长。 在戴帽边沿（约在眉毛上方 2.5 厘米处）绕孩子头部一圈。