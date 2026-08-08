儿童帽子

尺码表中的尺寸依据人体测量数据设定。 参照下表，找到适合孩子的尺码。 左右滑动即可查看更多尺码。

儿童和大童帽子尺码表
运动帽尺码6 1/46 3/86 1/26 5/86 3/46 7/877 1/8
头部尺码（英寸）19 7/820 1/820 1/220 7/821 1/821 1/221 7/822 1/4
均码XXXXXX
S/MX
M/LX
L/XLX
新生儿/学步童/幼童帽子尺码表
运动帽尺码ONE SIZEONE SIZEONE SIZEONE SIZEONE SIZEONE SIZEONE SIZEONE SIZEONE SIZE
头部尺码（英寸）18 1/218 7/819 1/419 7/820 1/820 1/220 7/821 1/821 1/2
新生儿帽款尺码XXXX
学步童帽款尺码XXXX
幼童帽款尺码XXXX

测量方法

使用皮尺测量孩子头部周长。 在戴帽边沿（约在眉毛上方 2.5 厘米处）绕孩子头部一圈。