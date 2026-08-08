女子数字尺码

尺码表中的尺寸依据人体测量数据设定。参照下表，找到适合自己的尺码。左右滑动即可查看更多尺码。

尺码表
尺码0246810121416
中国码 - 上衣145/72A150/76A155/80A160/84A165/88A170/92A175/96A180/100A
中国码 - 下装145/54A150/58A155/62A160/66A165/70A170/74A175/78A180/82A185/86A
臀围（英寸）32.53435.53738.54041.543.545.5
女子数字尺码换算
尺码0246810121416
中国码 - 上衣145/72A150/76A155/80A160/84A165/88A170/92A175/96A180/100A
中国码 - 下装145/54A150/58A155/62A160/66A165/70A170/74A175/78A180/82A185/86A
英码468101214161820
欧码323436384042444648
法码343638404244464850
意码363840424446485052

尺码选择贴士

如果你的其中一项测量尺寸介于两个尺码之间，则尺码较小的穿起来较贴身，而尺码较大的穿起来较宽松。如果你的臀围和腰围测量尺寸分别对应两个不同的建议尺码，则应以臀围尺寸为准。

测量方法

  • 胸围：将皮尺绕过胸部突出部位进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。
  • 腰围：将皮尺绕过腰部两侧纤细部位进行测量，注意皮尺应与地面保持水平。
  • 臀围：将皮尺经髋部绕臀部一圈进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。