Nike Pro 训练头巾和 Nike 游泳头巾

尺码表中的尺寸依据人体测量数据设定。 参照下表，找到适合自己的尺码。

Nike Pro 头巾
尺码XS/SM/L
面部开口高度（英寸）8.59.4

测量方法

测量从发际线下方到颌骨底部之间的面部长度。