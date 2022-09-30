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Nike Pro 头巾和 Nike 游泳头巾

尺码表中的尺寸依据人体测量数据设定。参照下表，找到适合自己的尺码。

Nike Pro 头巾
尺码XS/SM/L
面部开口高度（英寸）8.59.4
Nike Pro Youth 头巾
尺码XS/SM/L
面部开口高度（英寸）7.18.1

测量方法

测量从发际线下方到颌骨底部之间的面部长度。