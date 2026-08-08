婴童服装

根据身高、体重和平均年龄，使用下方图表来确定孩子的尺码。

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尺码表
尺码0M / NB3M6M9M12M18M2T / 24M3T4T
年龄（月）0 - 33 - 66 - 99 - 1212 - 1818 - 2424 - 3636 - 4848 - 60
中国码 - 上衣52/4059/4066/4066/4473/4880/4890/52100/52110/52
中国码 - 下装52/4159/4166/4166/4473/4780/4790/50100/50110/50
重量（磅）6 - 9.510 - 14.515 - 1818.5 - 2222.5 - 2525.5 - 2828.5 - 30
臀围（英寸）15.5 - 1717 - 1818 - 18.518.5 - 1919 - 2020 - 2121 - 21.521.5 - 22.522.5 - 23.5