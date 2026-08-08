|尺码
|0M / NB
|3M
|6M
|9M
|12M
|18M
|2T / 24M
|3T
|4T
|年龄（月）
|0 - 3
|3 - 6
|6 - 9
|9 - 12
|12 - 18
|18 - 24
|24 - 36
|36 - 48
|48 - 60
|中国码 - 上衣
|52/40
|59/40
|66/40
|66/44
|73/48
|80/48
|90/52
|100/52
|110/52
|中国码 - 下装
|52/41
|59/41
|66/41
|66/44
|73/47
|80/47
|90/50
|100/50
|110/50
|重量（磅）
|6 - 9.5
|10 - 14.5
|15 - 18
|18.5 - 22
|22.5 - 25
|25.5 - 28
|28.5 - 30
|臀围（英寸）
|15.5 - 17
|17 - 18
|18 - 18.5
|18.5 - 19
|19 - 20
|20 - 21
|21 - 21.5
|21.5 - 22.5
|22.5 - 23.5
婴童服装
根据身高、体重和平均年龄，使用下方图表来确定孩子的尺码。
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