女子篮球短裤

尺码表中的尺寸依据人体测量数据设定。参照下表，找到适合自己的尺码。左右滑动即可查看更多尺码。

尺码表
尺码XSSMLXL2XL3XL
数字尺码283236404448
腰围（英寸）23.5 - 2626 - 2929 - 31.531.5 - 34.534.5 - 38.538.5 - 42.542.5 - 46.5
臀围（英寸）33 - 35.535.5 - 38.538.5 - 4141 - 4444 - 4747 - 5050 - 53.5
身高（英寸）4'11" - 5'5"4'11" - 5'5"5'5" - 5'9"5'5" - 5'9"5'9" - 6'1"5'9" - 6'1"6'1"+

尺码选择贴士

长版尺码：我们的部分短裤有不同长度版本可供选择。例如，长版 M 码短裤的裤长比常规版长 5 厘米。长版尺码仅限特定款式。

如果你的其中一项测量尺寸介于两个尺码之间，则尺码较小的穿起来较贴身，而尺码较大的穿起来较宽松。如果你的臀围和腰围测量尺寸分别对应两个不同的建议尺码，则应以臀围尺寸为准。

测量方法

  • 腰围：将皮尺绕过腰部两侧纤细部位进行测量，注意皮尺应与地面保持水平。
  • 臀围：将皮尺经髋部绕臀部一圈进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。