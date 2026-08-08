|尺码
|XS
|S
|M
|L
|XL
|2XL
|3XL
|数字尺码
|28
|32
|36
|40
|44
|48
|腰围（英寸）
|23.5 - 26
|26 - 29
|29 - 31.5
|31.5 - 34.5
|34.5 - 38.5
|38.5 - 42.5
|42.5 - 46.5
|臀围（英寸）
|33 - 35.5
|35.5 - 38.5
|38.5 - 41
|41 - 44
|44 - 47
|47 - 50
|50 - 53.5
|身高（英寸）
|4'11" - 5'5"
|4'11" - 5'5"
|5'5" - 5'9"
|5'5" - 5'9"
|5'9" - 6'1"
|5'9" - 6'1"
|6'1"+
女子篮球短裤
尺码表中的尺寸依据人体测量数据设定。参照下表，找到适合自己的尺码。左右滑动即可查看更多尺码。
尺码选择贴士
长版尺码：我们的部分短裤有不同长度版本可供选择。例如，长版 M 码短裤的裤长比常规版长 5 厘米。长版尺码仅限特定款式。
如果你的其中一项测量尺寸介于两个尺码之间，则尺码较小的穿起来较贴身，而尺码较大的穿起来较宽松。如果你的臀围和腰围测量尺寸分别对应两个不同的建议尺码，则应以臀围尺寸为准。
测量方法
- 腰围：将皮尺绕过腰部两侧纤细部位进行测量，注意皮尺应与地面保持水平。
- 臀围：将皮尺经髋部绕臀部一圈进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。