女子下装

尺码表中的尺寸依据人体测量数据设定。 参照下表，找到适合自己的尺码。 左右滑动即可查看更多尺码。

Nike (M) 孕妈系列的尺码为孕前尺码。

尺码表 (XXS - 2XL)
尺码XXSXSSMLXLXXL
腰围（英寸）21.25 - 23.523.5 - 2626 - 2929 - 31.531.5 - 34.534.5 - 38.538.5 - 42.5
臀围（英寸）30.5 - 3333 - 35.535.5 - 38.538.5 - 4141 - 4444 - 4747 - 50
尺码表 (0X - 4X)
尺码0X1X2X3X4X
腰围（英寸）40 - 4343 - 45.545.5 - 4949 - 5353 - 57
臀围（英寸）48 - 5151 - 5454 - 5757 - 6161 - 65
国际尺码换算
尺码XXSXSSMLXLXXL
美码00 - 24 - 68 - 1012 - 1416 - 1820 - 22
英码24 - 68 - 1012 - 1416 - 1820 - 2224 - 26
欧码3032 - 3436 - 3840 - 4244 - 4648 - 5052 - 54
法码3234 - 3638 - 4042 - 4446 - 4850 - 5254 - 56
意码3436 - 3840 - 4244 - 4648 - 5052 - 5456 - 58
韩国尺码 (KR)60657075808590

尺码选择贴士

短版下装尺码（163 厘米及以下）：内接缝和裤裆比常规版下装分别短 5 厘米和 1 厘米。

长版下装尺码（173-183 厘米）：内接缝和裤裆比常规版下装分别长 5 厘米和 1.5 厘米。

长版和短版尺码仅限特定款式。 内接缝指从裤裆接缝至裤脚的长度。 各款下装的内接缝细节请见对应的产品页面。

如果你的其中一项测量尺寸介于两个尺码之间，则尺码较小的穿起来较贴身，而尺码较大的穿起来较宽松。 如果你的臀围和腰围测量尺寸分别对应两个不同的建议尺码，则应以臀围尺寸为准。

测量方法

  • 腰围：将皮尺绕过腰部两侧纤细部位进行测量，注意皮尺应与地面保持水平。
  • 臀围：将皮尺经髋部绕臀部一圈进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。