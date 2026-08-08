|尺码
|XXS
|XS
|S
|M
|L
|XL
|XXL
|3XL
|4XL
|男子同等尺码
|XXS
|XS
|S
|M
|L
|XL
|XXL
|3XL
|4XL
|女子同等尺码
|XS
|S
|M
|L
|XL
|XXL
|3XL
|4XL
|5XL
|胸围（英寸）
|28.5 - 31.5
|31.5 - 35
|35 - 37.5
|37.5 - 41
|41 - 44
|44 - 48.5
|48.5 - 53.5
|53.5 - 58
|58 - 63
|腰围（英寸）
|22.5 - 25.5
|25.5 - 29
|29 - 32
|32 - 35
|35 - 38
|38 - 43
|43 - 47.5
|47.5 - 52.5
|52.5 - 57
|臀围（英寸）
|28.5 - 31.5
|31.5 - 35
|35 - 37.5
|37.5 - 41
|41 - 44
|44 - 47
|47 - 50.5
|50.5 - 53.5
|53.5 - 58.5
男/女服装
参照下表，找到适合自己的尺码。
左右滑动即可查看更多尺码。
尺码选择贴士
长版上衣尺码（183-196 厘米）：比常规版上衣长 4.5 厘米。 袖长会根据版型作相应调整。
长版下装尺码（183—196 厘米）：内接缝和裤裆比常规版下装分别长 5 厘米和 1.5 厘米。
如果你的测量尺寸介于两个尺码之间，则尺码较小的穿起来较贴身，而尺码较大的穿起来较宽松。
如果你的臀围和胸围测量尺寸分别对应两个不同的建议尺码，选购下装时以臀围尺寸为准，选购上衣时以胸围尺寸为准。
测量方法
- 胸围：将皮尺绕过胸部较宽处/突出部位进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。
- 腰围：将皮尺绕过腰部两侧纤细部位进行测量，注意皮尺应与地面保持水平。
- 臀围：将皮尺经髋部绕臀部一圈进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。