Forever King

LeBron XXIII - 22/23

还有什么能比为祖国赢得奥运金牌更加荣耀？大概就是在世界瞩目的舞台上，以队长兼开幕式持旗手的身份登场了。对这位已经成就一切的人来说，勒布朗再一次站在了历史的浪尖。2024年巴黎开幕式上，“国王”勒布朗手持星条旗，带领美国代表团乘船缓缓驶过塞纳河。全世界的镜头都聚焦这一刻，而那艘船的剪影，勾勒出一幅令人极为熟悉的画面——伊曼纽尔·洛伊茨的传世之作《华盛顿横渡特拉华河》。

正如美国第一任总统，在那幅画中所象征的民族独立的胜利，勒布朗在塞纳河畔的英姿，同样将成为鼓舞后世的象征——激励新一代去拼搏、去追逐“世界最强”的梦想。美国队最终统治了这届奥运会，在各个项目中收获最多奖牌。而勒布朗也第三次戴上金牌，站上最高领奖台，完成了自己作为奥运选手的最后一舞。