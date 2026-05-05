Forever King
Forever King

LeBron XXIII - 22/23

'OLD GLORY'
旗手荣耀

还有什么能比为祖国赢得奥运金牌更加荣耀？大概就是在世界瞩目的舞台上，以队长兼开幕式持旗手的身份登场了。对这位已经成就一切的人来说，勒布朗再一次站在了历史的浪尖。2024年巴黎开幕式上，“国王”勒布朗手持星条旗，带领美国代表团乘船缓缓驶过塞纳河。全世界的镜头都聚焦这一刻，而那艘船的剪影，勾勒出一幅令人极为熟悉的画面——伊曼纽尔·洛伊茨的传世之作《华盛顿横渡特拉华河》。

正如美国第一任总统，在那幅画中所象征的民族独立的胜利，勒布朗在塞纳河畔的英姿，同样将成为鼓舞后世的象征——激励新一代去拼搏、去追逐“世界最强”的梦想。美国队最终统治了这届奥运会，在各个项目中收获最多奖牌。而勒布朗也第三次戴上金牌，站上最高领奖台，完成了自己作为奥运选手的最后一舞。

Forever King
1/3
Forever King
2/3
Forever King
3/3
Forever King

细节生辉


LeBron XXIII 'Old Glory' 配色以勒布朗的开幕式造型为灵感，呼应他作为旗手时身穿的白色夹克。中足“王冠”上方的 V 字形图案同样源自那款夹克，刺绣滚边细节映射他当天所穿的翻领T恤，后跟旗帜图案象征他率领美国队入场时高举的那面国旗。

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22/23

王者之巅

从阿克伦的少年到永恒的王者，这段旅程跨越二十余年，在篮球场上不断重新定义伟大。

23款配色，23段传奇，唯有一顶王冠。

LeBron XXIII - 22/23

'OLD GLORY'
旗手荣耀

还有什么能比为祖国赢得奥运金牌更加荣耀？大概就是在世界瞩目的舞台上，以队长兼开幕式持旗手的身份登场了。
对这位已经成就一切的人来说，勒布朗再一次站在了历史的浪尖。2024年巴黎开幕式上，“国王”勒布朗手持星条旗，
带领美国代表团乘船缓缓驶过塞纳河。全世界的镜头都聚焦这一刻，而那艘船的剪影，勾勒出一幅令人极为熟悉的画面——
伊曼纽尔·洛伊茨的传世之作《华盛顿横渡特拉华河》。

正如美国第一任总统，在那幅画中所象征的民族独立的胜利，勒布朗在塞纳河畔的英姿，同样将成为鼓舞后世的象征——
激励新一代去拼搏、去追逐“世界最强”的梦想。美国队最终统治了这届奥运会，在各个项目中收获最多奖牌。
而勒布朗也第三次戴上金牌，站上最高领奖台，完成了自己作为奥运选手的最后一舞。

Forever King
Forever King

细节生辉

LeBron XXIII 'Old Glory' 配色以勒布朗的开幕式造型为灵感，呼应他作为旗手时身穿的白色夹克。
中足“王冠”上方的 V 字形图案同样源自那款夹克，刺绣滚边细节映射他当天所穿的翻领T恤，
后跟旗帜图案象征他率领美国队入场时高举的那面国旗。

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22/23

王者之巅

从阿克伦的少年到永恒的王者，这段旅程跨越二十余年，
在篮球场上不断重新定义伟大。

23款配色，23段传奇，唯有一顶王冠。

配色故事

  • Forever King, slide 1 of 21

    22/23

    旗手荣耀

    2024年巴黎，勒布朗为国掌旗，捧金而归。

  • Forever King, slide 2 of 21

    21/23

    扫荡汽车城

    这位冉冉升起的新星在2007年东部决赛的第五场横扫活塞，宣告超级巨星的诞生。

  • Forever King, slide 3 of 21

    20/23

    只管戏谑 赢面为证

    “勒布朗一记封盖！”成就了 NBA 总决赛史上最传奇的逆转。

  • Forever King, slide 4 of 21

    19/23

    写入史册

    NBA 最坚不可摧的纪录在2023年被打破。

  • Forever King, slide 5 of 21

    18/23

    世纪结盟

    2003年，这位天选之子与耐克签下创纪录的新秀代言合同。

  • Forever King, slide 6 of 21

    17/23

    蒙面“暴君”

    蒙面“暴君”在2013-2014赛季摧毁了 NBA 防守体系。

  • Forever King, slide 7 of 21

    16/23

    屠龙战士

    2018年骑⼠淘汰猛⻰后，多伦多得到了⼀个新绰号。

  • Forever King, slide 8 of 21

    15/23

    无愧初衷

    世界篮球巨星做出了备受争议的“决定”，从此改写了 NBA 的格局。

  • Forever King, slide 9 of 21

    13/23

    跻身王座

    勒布朗凭借场均28分、7个篮板和7次助攻的表现，在24岁时赢得了首座 MVP 奖杯。

  • Forever King, slide 10 of 21

    12/23

    “闭嘴打球”

    勒布朗拒绝“闭嘴打球”，发表了一场划时代的宣言。

  • Forever King, slide 11 of 21

    11/23

    出征救赎之战

    2008年北京，勒布朗与美国篮球队成功夺金，完成救赎。

  • Forever King, slide 12 of 21

    10/23

    绿军眼中钉

    身为波士顿的宿敌，在2012年东部决赛彻底击溃“三巨头”。

  • Forever King, slide 13 of 21

    9/23

    圣诞王牌

    没人像勒布朗那样玩转圣诞大战。

  • Forever King, slide 14 of 21

    8/23

    热火风暴

    一张标志性照片，定格了勒布朗领衔的迈阿密热火的威力与风采。

  • Forever King, slide 15 of 21

    7/23

    天选之子 传奇之始

    17岁，勒布朗被冠以“天选之子”之名，登上《体育画报》封面。

  • Forever King, slide 16 of 21

    6/23

    园区冠军

    22 支球队在 NBA “泡泡园区”集结，最终只有一位王者带走了总冠军戒指。

  • Forever King, slide 17 of 21

    5/23

    状元及第

    这位天才少年，在传奇的2003年选秀中被⾃⼰的家乡克利夫兰以状元签选中。

  • Forever King, slide 18 of 21

    4/23

    惊艳首秀

    詹姆斯以统治级的全面表现开启 NBA生涯。

  • Forever King, slide 19 of 21

    3/23

    天意与决意

    没什么比和儿子布朗尼同场作战更让勒布朗自豪。

  • Forever King, slide 20 of 21

    2/23

    蝉联霸业

    勒布朗在抢七大战命中致胜一击，带领热火击败马刺，赢得第二枚总冠军戒指。

  • Forever King, slide 21 of 21

    1/23

    无人之境

    勒布朗成为首位（也是唯一一位）职业生涯总得分突破40,000分的球员。

  • Forever King, slide 1 of 21

    22/23

    旗手荣耀

    2024年巴黎，勒布朗为国掌旗，捧金而归。

  • Forever King, slide 2 of 21

    21/23

    扫荡汽车城

    这位冉冉升起的新星在2007年东部决赛的第五场横扫活塞，宣告超级巨星的诞生。

  • Forever King, slide 3 of 21

    20/23

    只管戏谑 赢面为证

    “勒布朗一记封盖！”成就了 NBA 总决赛史上最传奇的逆转。

  • Forever King, slide 4 of 21

    19/23

    写入史册

    NBA 最坚不可摧的纪录在2023年被打破。

  • Forever King, slide 5 of 21

    18/23

    世纪结盟

    2003年，这位天选之子与耐克签下创纪录的新秀代言合同。

  • Forever King, slide 6 of 21

    17/23

    蒙面“暴君”

    蒙面“暴君”在2013-2014赛季摧毁了 NBA 防守体系。

  • Forever King, slide 7 of 21

    16/23

    屠龙战士

    2018年骑⼠淘汰猛⻰后，多伦多得到了⼀个新绰号。

  • Forever King, slide 8 of 21

    15/23

    无愧初衷

    世界篮球巨星做出了备受争议的“决定”，从此改写了 NBA 的格局。

  • Forever King, slide 9 of 21

    13/23

    跻身王座

    勒布朗凭借场均28分、7个篮板和7次助攻的表现，在24岁时赢得了首座 MVP 奖杯。

  • Forever King, slide 10 of 21

    12/23

    “闭嘴打球”

    勒布朗拒绝“闭嘴打球”，发表了一场划时代的宣言。

  • Forever King, slide 11 of 21

    11/23

    出征救赎之战

    2008年北京，勒布朗与美国篮球队成功夺金，完成救赎。

  • Forever King, slide 12 of 21

    10/23

    绿军眼中钉

    身为波士顿的宿敌，在2012年东部决赛彻底击溃“三巨头”。

  • Forever King, slide 13 of 21

    9/23

    圣诞王牌

    没人像勒布朗那样玩转圣诞大战。

  • Forever King, slide 14 of 21

    8/23

    热火风暴

    一张标志性照片，定格了勒布朗领衔的迈阿密热火的威力与风采。

  • Forever King, slide 15 of 21

    7/23

    天选之子 传奇之始

    17岁，勒布朗被冠以“天选之子”之名，登上《体育画报》封面。

  • Forever King, slide 16 of 21

    6/23

    园区冠军

    22 支球队在 NBA “泡泡园区”集结，最终只有一位王者带走了总冠军戒指。

  • Forever King, slide 17 of 21

    5/23

    状元及第

    这位天才少年，在传奇的2003年选秀中被⾃⼰的家乡克利夫兰以状元签选中。

  • Forever King, slide 18 of 21

    4/23

    惊艳首秀

    詹姆斯以统治级的全面表现开启 NBA生涯。

  • Forever King, slide 19 of 21

    3/23

    天意与决意

    没什么比和儿子布朗尼同场作战更让勒布朗自豪。

  • Forever King, slide 20 of 21

    2/23

    蝉联霸业

    勒布朗在抢七大战命中致胜一击，带领热火击败马刺，赢得第二枚总冠军戒指。

  • Forever King, slide 21 of 21

    1/23

    无人之境

    勒布朗成为首位（也是唯一一位）职业生涯总得分突破40,000分的球员。

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