|尺码
|XS
|S
|M
|L
|XL
|2XL
|美码
|0-2
|4-6
|8-10
|12-14
|16-18
|20-22
|胸围（英寸）
|31.5 - 33.5
|33.5 - 35.5
|35.5 - 37.5
|37.5 - 40.5
|40.5 - 43.5
|43.5 - 46.5
|腰围（英寸）
|24 - 26
|26 - 28
|28 - 30
|30 - 33
|33 - 36
|36 - 39
|臀围（英寸）
|34.5 - 36.5
|36.5 - 38.5
|38.5 - 40.5
|40.5 - 43.5
|43.5 - 46.5
|46.5 - 49.5
|躯干（英寸）
|55 - 57.75
|57.75 - 60.5
|60.5 - 63.25
|63.25 - 66
|66 - 68.5
|68.5 - 70.25
女子运动泳装
尺码表中的尺寸依据人体测量数据设定。参照下表，找到适合自己的尺码。
左右滑动即可查看更多尺码。
|尺码
|1X
|2X
|3X
|胸围（英寸）
|44 - 48
|48 - 52
|52 - 56
|腰围（英寸）
|38 - 42
|42 - 46
|46 - 50
|臀围（英寸）
|47 - 51
|51 - 55
|55 - 59
|躯干（英寸）
|68 - 69.75
|69.75 - 71.5
|71.5 - 73.25
尺码选择贴士
如果你的测量尺寸介于两个尺码之间，则尺码较小的穿起来较贴身，而尺码较大的穿起来较宽松。
如果你的臀围和腰围测量尺寸分别对应两个不同的建议尺码，则应以臀围尺寸为准。
测量方法
- 胸围：将皮尺绕过胸部突出部位进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。
- 腰围：将皮尺绕过腰部两侧纤细部位进行测量，注意皮尺应与地面保持水平。
- 臀围：将皮尺经髋部绕臀部一圈进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。
- 躯干：以颈根部和肩关节连接处为起点，绕过胸部突出部位，向下穿过腿部再向上经过背部，最后回到测量起始点。