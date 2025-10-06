女子运动泳装

尺码表中的尺寸依据人体测量数据设定。参照下表，找到适合自己的尺码。

左右滑动即可查看更多尺码。

尺码表
尺码XSSMLXL2XL
美码0-24-68-1012-1416-1820-22
胸围（英寸）31.5 - 33.533.5 - 35.535.5 - 37.537.5 - 40.540.5 - 43.543.5 - 46.5
腰围（英寸）24 - 2626 - 2828 - 3030 - 3333 - 3636 - 39
臀围（英寸）34.5 - 36.536.5 - 38.538.5 - 40.540.5 - 43.543.5 - 46.546.5 - 49.5
躯干（英寸）55 - 57.7557.75 - 60.560.5 - 63.2563.25 - 6666 - 68.568.5 - 70.25
加大尺码
尺码1X2X3X
胸围（英寸）44 - 4848 - 5252 - 56
腰围（英寸）38 - 4242 - 4646 - 50
臀围（英寸）47 - 5151 - 5555 - 59
躯干（英寸）68 - 69.7569.75 - 71.571.5 - 73.25

尺码选择贴士

如果你的测量尺寸介于两个尺码之间，则尺码较小的穿起来较贴身，而尺码较大的穿起来较宽松。

如果你的臀围和腰围测量尺寸分别对应两个不同的建议尺码，则应以臀围尺寸为准。

测量方法

  • 胸围：将皮尺绕过胸部突出部位进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。
  • 腰围：将皮尺绕过腰部两侧纤细部位进行测量，注意皮尺应与地面保持水平。
  • 臀围：将皮尺经髋部绕臀部一圈进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。
  • 躯干：以颈根部和肩关节连接处为起点，绕过胸部突出部位，向下穿过腿部再向上经过背部，最后回到测量起始点。