字母尺码运动鞋

参照下表，找到适合自己的尺码。

左右滑动即可查看更多尺码。

Nike ISPA Link Axis
字母尺码6XS5XS4XS3XSXXSXSSMLXLXXL3XL4XL5XL
美码 - 男款3 - 44 - 55 - 66 - 77 - 88 - 99 - 1010 - 1111 - 1212 - 1313 - 1414 - 1515 - 1616 - 17
美码 - 女款4.5 - 5.55.5 - 6.56.5 - 7.57.5 - 8.58.5 - 9.59.5 - 10.510.5 - 11.511.5 - 12.512.5 - 13.513.5 - 14.514.5 - 15.515.5 - 16.516.5 - 17.517.5 - 18.5
英码2.5 - 3.53.5 - 4.54.5 - 5.55.5 - 66 - 77 - 88 - 99 - 1010 - 1111 - 1212 - 1313 - 1414 - 1515 - 16
中国码 - MM220 - 230230 - 235235 - 240240 - 250250 - 260260 - 270270 - 280280 - 290290 - 300300 - 310310 - 320320 - 330330 - 340340 - 350
欧码35 - 3636 - 37.537.5 - 38.538.5 - 4040 - 4141 - 42.542.5 - 4444 - 4545 - 4646 - 47.547.5 - 48.548.5 - 49.549.5 - 50.550.5 - 51.5
Nike Air Presto
字母尺码3XSXXSXSSMLXLXXL3XL
美码 - 男款1 - 33 - 55 - 77 - 99 - 1111 - 1313 - 1515 - 1717 - 19
美码 - 女款2.5 - 4.54.5 - 6.56.5 - 8.58.5 - 10.510.5 - 12.512.5 - 14.514.5 - 16.516.5 - 18.518.5 - 20.5
英码 - 男款0.5 - 2.52.5 - 4.54.5 - 66 - 88 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 18
英码 - 女款13.5 - 22 - 44 - 66 - 89 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 18
中国码 - MM200 - 220220 - 235235 - 250250 - 270270 - 290290 - 310310 - 330330 - 350350 - 370
欧码 - 男款32.5 - 3535 - 37.537.5 - 4040 - 42.542.5 - 4545 - 47.547.5 - 49.549.5 - 51.551.5 - 53.5
欧码 - 女款32 - 3535 - 37.537.5 - 4040 - 42.542.5 - 4545 - 47.547.5 - 5050 - 5252 - 54