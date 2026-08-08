|字母尺码
|6XS
|5XS
|4XS
|3XS
|XXS
|XS
|S
|M
|L
|XL
|XXL
|3XL
|4XL
|5XL
|美码 - 男款
|3 - 4
|4 - 5
|5 - 6
|6 - 7
|7 - 8
|8 - 9
|9 - 10
|10 - 11
|11 - 12
|12 - 13
|13 - 14
|14 - 15
|15 - 16
|16 - 17
|美码 - 女款
|4.5 - 5.5
|5.5 - 6.5
|6.5 - 7.5
|7.5 - 8.5
|8.5 - 9.5
|9.5 - 10.5
|10.5 - 11.5
|11.5 - 12.5
|12.5 - 13.5
|13.5 - 14.5
|14.5 - 15.5
|15.5 - 16.5
|16.5 - 17.5
|17.5 - 18.5
|英码
|2.5 - 3.5
|3.5 - 4.5
|4.5 - 5.5
|5.5 - 6
|6 - 7
|7 - 8
|8 - 9
|9 - 10
|10 - 11
|11 - 12
|12 - 13
|13 - 14
|14 - 15
|15 - 16
|中国码 - MM
|220 - 230
|230 - 235
|235 - 240
|240 - 250
|250 - 260
|260 - 270
|270 - 280
|280 - 290
|290 - 300
|300 - 310
|310 - 320
|320 - 330
|330 - 340
|340 - 350
|欧码
|35 - 36
|36 - 37.5
|37.5 - 38.5
|38.5 - 40
|40 - 41
|41 - 42.5
|42.5 - 44
|44 - 45
|45 - 46
|46 - 47.5
|47.5 - 48.5
|48.5 - 49.5
|49.5 - 50.5
|50.5 - 51.5
字母尺码运动鞋
参照下表，找到适合自己的尺码。
左右滑动即可查看更多尺码。
|字母尺码
|3XS
|XXS
|XS
|S
|M
|L
|XL
|XXL
|3XL
|美码 - 男款
|1 - 3
|3 - 5
|5 - 7
|7 - 9
|9 - 11
|11 - 13
|13 - 15
|15 - 17
|17 - 19
|美码 - 女款
|2.5 - 4.5
|4.5 - 6.5
|6.5 - 8.5
|8.5 - 10.5
|10.5 - 12.5
|12.5 - 14.5
|14.5 - 16.5
|16.5 - 18.5
|18.5 - 20.5
|英码 - 男款
|0.5 - 2.5
|2.5 - 4.5
|4.5 - 6
|6 - 8
|8 - 10
|10 - 12
|12 - 14
|14 - 16
|16 - 18
|英码 - 女款
|13.5 - 2
|2 - 4
|4 - 6
|6 - 8
|9 - 10
|10 - 12
|12 - 14
|14 - 16
|16 - 18
|中国码 - MM
|200 - 220
|220 - 235
|235 - 250
|250 - 270
|270 - 290
|290 - 310
|310 - 330
|330 - 350
|350 - 370
|欧码 - 男款
|32.5 - 35
|35 - 37.5
|37.5 - 40
|40 - 42.5
|42.5 - 45
|45 - 47.5
|47.5 - 49.5
|49.5 - 51.5
|51.5 - 53.5
|欧码 - 女款
|32 - 35
|35 - 37.5
|37.5 - 40
|40 - 42.5
|42.5 - 45
|45 - 47.5
|47.5 - 50
|50 - 52
|52 - 54