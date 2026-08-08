|尺码
|S
|M
|L
|XL
|2XL
|3XL
|手围（英寸）
|7.75 - 8.25
|8.25 - 8.5
|8.5 - 8.75
|8.75 - 9
|9 - 9.5
|9.5 - 9.75
|手掌根部至中指指尖（英寸）
|7 - 7.25
|7.25 - 7.5
|7.5 - 7.75
|7.75 - 8
|8 - 8.25
|8.25 - 8.5
美式橄榄球手套
参照下表，找到适合自己的尺码。
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|尺码
|XS
|S
|M
|L
|XL
|2XL
|手围（英寸）
|7 - 7.5
|7.5 - 7.75
|7.75 - 8
|8 - 8.25
|8.25 - 8.5
|8.5 - 9
|手掌根部至中指指尖（英寸）
|6.25 - 6.5
|6.5 - 6.75
|6.75 - 7
|7 - 7.25
|7.25 - 7.5
|7.5 - 7.75
|尺码
|S
|M
|L
|手围（英寸）
|7 - 7.5
|7.5 - 7.75
|7.75 - 8
|手掌根部至中指指尖（英寸）
|6 - 6.25
|6.25 - 6.5
|6.5 - 6.75
|尺码
|S/M
|M/L
|手围（英寸）
|6 - 6.5
|6.5 - 7
|手掌根部至中指指尖（英寸）
|5.5 - 5.75
|5.75 - 6
测量方法
手围：将卷尺舒适地围绕指关节一圈，以测量手掌周长。