美式橄榄球手套

参照下表，找到适合自己的尺码。

左右滑动即可查看更多尺码。

男子尺码表
尺码SMLXL2XL3XL
手围（英寸）7.75 - 8.258.25 - 8.58.5 - 8.758.75 - 99 - 9.59.5 - 9.75
手掌根部至中指指尖（英寸）7 - 7.257.25 - 7.57.5 - 7.757.75 - 88 - 8.258.25 - 8.5
女子尺码表
尺码XSSMLXL2XL
手围（英寸）7 - 7.57.5 - 7.757.75 - 88 - 8.258.25 - 8.58.5 - 9
手掌根部至中指指尖（英寸）6.25 - 6.56.5 - 6.756.75 - 77 - 7.257.25 - 7.57.5 - 7.75
大童尺码表
尺码SML
手围（英寸）7 - 7.57.5 - 7.757.75 - 8
手掌根部至中指指尖（英寸）6 - 6.256.25 - 6.56.5 - 6.75
幼童尺码表
尺码S/MM/L
手围（英寸）6 - 6.56.5 - 7
手掌根部至中指指尖（英寸）5.5 - 5.755.75 - 6

测量方法

手围：将卷尺舒适地围绕指关节一圈，以测量手掌周长。