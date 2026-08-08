Apple Watch Nike

参照下表，找到适合自己的尺码。

左右滑动即可查看更多尺码。

Nike 运动表带
尺码40mm - S/M40mm - M/L41mm - S/M41mm - M/L42mm - S/M42mm - M/L45mm - S/M45mm - M/L46mm - S/M46mm - M/L
表带适合腕围130–180mm130–180mm130–180mm130–180mm130–180mm130–180mm140–190mm160–210mm140–190mm160–210mm
可兼容表盘尺寸 38mm, 40mm, 41mm, 42mm38mm, 40mm, 41mm, 42mm38mm, 40mm, 41mm38mm, 40mm, 41mm38mm, 40mm, 41mm38mm, 40mm, 41mm44mm, 45mm, 46mm, 49mm44mm, 45mm, 46mm, 49mm44mm, 45mm, 46mm, 49mm44mm, 45mm, 46mm, 49mm
Nike 回环式运动表带
尺码40mm41mm42mm45mm46mm
表带适合腕围130 – 190mm130 – 190mm130 – 190mm145 – 220mm145 – 220mm
可兼容表盘尺寸 38mm, 40mm, 41mm, 42mm38mm, 40mm, 41mm, 42mm38mm, 40mm, 41mm, 42mm44mm, 45mm, 46mm, 49mm44mm, 45mm, 46mm, 49mm

测量手腕的周长，确定表带尺码。 大部分女性的手腕周长在 140-175 毫米之间。 大部分男性的手腕周长在 165-195 毫米之间。