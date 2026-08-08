|尺码
|40mm - S/M
|40mm - M/L
|41mm - S/M
|41mm - M/L
|42mm - S/M
|42mm - M/L
|45mm - S/M
|45mm - M/L
|46mm - S/M
|46mm - M/L
|表带适合腕围
|130–180mm
|130–180mm
|130–180mm
|130–180mm
|130–180mm
|130–180mm
|140–190mm
|160–210mm
|140–190mm
|160–210mm
|可兼容表盘尺寸
|38mm, 40mm, 41mm, 42mm
|38mm, 40mm, 41mm, 42mm
|38mm, 40mm, 41mm
|38mm, 40mm, 41mm
|38mm, 40mm, 41mm
|38mm, 40mm, 41mm
|44mm, 45mm, 46mm, 49mm
|44mm, 45mm, 46mm, 49mm
|44mm, 45mm, 46mm, 49mm
|44mm, 45mm, 46mm, 49mm
Apple Watch Nike
参照下表，找到适合自己的尺码。
左右滑动即可查看更多尺码。
|尺码
|40mm
|41mm
|42mm
|45mm
|46mm
|表带适合腕围
|130 – 190mm
|130 – 190mm
|130 – 190mm
|145 – 220mm
|145 – 220mm
|可兼容表盘尺寸
|38mm, 40mm, 41mm, 42mm
|38mm, 40mm, 41mm, 42mm
|38mm, 40mm, 41mm, 42mm
|44mm, 45mm, 46mm, 49mm
|44mm, 45mm, 46mm, 49mm
测量手腕的周长，确定表带尺码。 大部分女性的手腕周长在 140-175 毫米之间。 大部分男性的手腕周长在 165-195 毫米之间。