    篮球

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    尺码表
    尺码3567
    周长（英寸）22 - 22.527 - 2828.5 - 2929.5 - 30
    重量（盎司）12 - 1416 - 1818 - 2020 - 22