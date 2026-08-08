|尺码
|S
|XS
|M
|L
|XL
|年龄
|8 - 10
|7 - 8
|10 - 12
|12 - 13
|13 - 15
|中国码 - 男孩上衣
|140/68
|135/68
|150/72
|160/76
|160/80
|中国码 - 男孩下装
|140/60
|135/60
|150/63
|160/66
|160/69
大童 Jordan 和 ACG 服装
尺码表中的尺寸依据人体测量数据设定。参照下表，找到适合自己的尺码。
|尺码
|S
|M
|L
|XL
|年龄
|8 - 10
|10 - 12
|12 - 13
|13 - 15
|中国码 - 女孩上衣
|140/64
|150/68
|155/72
|155/76
|中国码 - 女孩下装
|140/55
|150/58
|155/61
|155/64
尺码选择贴士
如果你的其中一项测量尺寸介于两个尺码之间，则尺码较小的穿起来较贴身，而尺码较大的穿起来较宽松。
如果你的臀围和腰围测量尺寸分别对应两个不同的建议尺码，则应以臀围尺寸为准。
测量方法
- 胸围：将皮尺绕过胸部较宽处进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。
- 腰围：将皮尺绕过腰部两侧纤细部位进行测量，注意皮尺应与地面保持水平。
- 臀围：将皮尺经髋部绕臀部一圈进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。