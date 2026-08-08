大童 Jordan 和 ACG 服装

尺码表中的尺寸依据人体测量数据设定。参照下表，找到适合自己的尺码。

Jordan 和 ACG 男孩服装
尺码SXSMLXL
年龄8 - 107 - 810 - 1212 - 1313 - 15
中国码 - 男孩上衣140/68135/68150/72160/76160/80
中国码 - 男孩下装140/60135/60150/63160/66160/69
Jordan 和 ACG 女孩服装
尺码SMLXL
年龄8 - 1010 - 1212 - 1313 - 15
中国码 - 女孩上衣140/64150/68155/72155/76
中国码 - 女孩下装140/55150/58155/61155/64

尺码选择贴士

如果你的其中一项测量尺寸介于两个尺码之间，则尺码较小的穿起来较贴身，而尺码较大的穿起来较宽松。

如果你的臀围和腰围测量尺寸分别对应两个不同的建议尺码，则应以臀围尺寸为准。
测量方法

  • 胸围：将皮尺绕过胸部较宽处进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。
  • 腰围：将皮尺绕过腰部两侧纤细部位进行测量，注意皮尺应与地面保持水平。
  • 臀围：将皮尺经髋部绕臀部一圈进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。