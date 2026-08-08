|尺码
|XS
|S
|M
|L
|XL
|数字尺码
|6-7
|8-9
|10-12
|14-16
|18-20
|年龄
|6-7
|8-9
|10-11
|12-13
|14+
|对应专业运动泳装尺码
|22
|22-24
|24-26
|26-28
|28
|身高（英寸）
|47 - 51
|51 - 55
|55 - 59
|59 - 63
|63 - 67
|胸围（英寸）
|25.5 - 26
|26 - 27
|27 - 29.5
|29.5 - 32
|32 - 35
|腰围（英寸）
|23.5 - 24
|24 - 25.5
|25.5 - 27
|27 - 28.5
|28.5 - 29.5
|臀围（英寸）
|27 - 28
|28 - 29.5
|29.5 - 31.5
|31.5 - 33.5
|33.5 - 35
男孩泳装
尺码表中的尺寸依据人体测量数据设定。参照下表，找到适合自己的尺码。
左右滑动即可查看更多尺码。
|尺码
|XS
|S
|M
|L
|数字尺码
|4
|5
|6
|7
|年龄
|3-4
|4-5
|5-6
|6-7
|身高（英寸）
|38 - 41
|41 - 43.25
|43.25 - 45.5
|45.5 - 48
|胸围（英寸）
|20.75 - 22
|22 - 23.25
|23.25 - 24
|24 - 24.75
|腰围（英寸）
|21.25 - 22
|22 - 22.75
|22.75 - 23.25
|23.25 - 23.5
|臀围（英寸）
|22 - 23.25
|23.25 - 24
|24 - 24.75
|24.75 - 26
尺码选择贴士
如果你的其中一项测量尺寸介于两个尺码之间，则尺码较小的穿起来较贴身，而尺码较大的穿起来较宽松。
如果你的臀围和腰围测量尺寸分别对应两个不同的建议尺码，则应以臀围尺寸为准。
测量方法
- 胸围：将皮尺绕过胸部突出部位进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。
- 腰围：将皮尺绕过腰部两侧纤细部位进行测量，注意皮尺应与地面保持水平。
- 臀围：将皮尺经髋部绕臀部一圈进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。