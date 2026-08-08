男孩泳装

尺码表中的尺寸依据人体测量数据设定。参照下表，找到适合自己的尺码。

左右滑动即可查看更多尺码。

大童男孩运动泳装/专业运动泳装
尺码XSSMLXL
数字尺码6-78-910-1214-1618-20
年龄6-78-910-1112-1314+
对应专业运动泳装尺码2222-2424-2626-2828
身高（英寸）47 - 5151 - 5555 - 5959 - 6363 - 67
胸围（英寸）25.5 - 2626 - 2727 - 29.529.5 - 3232 - 35
腰围（英寸）23.5 - 2424 - 25.525.5 - 2727 - 28.528.5 - 29.5
臀围（英寸）27 - 2828 - 29.529.5 - 31.531.5 - 33.533.5 - 35
幼童男孩泳装
尺码XSSML
数字尺码4567
年龄3-44-55-66-7
身高（英寸）38 - 4141 - 43.2543.25 - 45.545.5 - 48
胸围（英寸）20.75 - 2222 - 23.2523.25 - 2424 - 24.75
腰围（英寸）21.25 - 2222 - 22.7522.75 - 23.2523.25 - 23.5
臀围（英寸）22 - 23.2523.25 - 2424 - 24.7524.75 - 26

尺码选择贴士

如果你的其中一项测量尺寸介于两个尺码之间，则尺码较小的穿起来较贴身，而尺码较大的穿起来较宽松。

如果你的臀围和腰围测量尺寸分别对应两个不同的建议尺码，则应以臀围尺寸为准。

测量方法

  • 胸围：将皮尺绕过胸部突出部位进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。
  • 腰围：将皮尺绕过腰部两侧纤细部位进行测量，注意皮尺应与地面保持水平。
  • 臀围：将皮尺经髋部绕臀部一圈进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。