Converse Chuck Taylor 儿童运动鞋

参照下表，找到适合自己的尺码。

左右滑动即可查看更多尺码。

尺码表
美码 - 儿童款1C2C2.5C3C3.5C4C4.5C5C5.5C6C6.5C7C7.5C8C8.5C9C9.5C10C10.5C11C11.5C12C12.5C13C13.5C1Y1.5Y2Y2.5Y3Y3.5Y4Y4.5Y5Y5.5Y6Y
英码122.533.544.555.566.577.588.599.5101010.51111.51212.51313.511.522.533.544.555.5
欧码171818.51919.52020.52121.52222.52323.52424.52525.526272828.529303131.5323333.5343535.5363737.53838.5