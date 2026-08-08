|美码 - 儿童款
|1C
|2C
|2.5C
|3C
|3.5C
|4C
|4.5C
|5C
|5.5C
|6C
|6.5C
|7C
|7.5C
|8C
|8.5C
|9C
|9.5C
|10C
|10.5C
|11C
|11.5C
|12C
|12.5C
|13C
|13.5C
|1Y
|1.5Y
|2Y
|2.5Y
|3Y
|3.5Y
|4Y
|4.5Y
|5Y
|5.5Y
|6Y
|英码
|1
|2
|2.5
|3
|3.5
|4
|4.5
|5
|5.5
|6
|6.5
|7
|7.5
|8
|8.5
|9
|9.5
|10
|10
|10.5
|11
|11.5
|12
|12.5
|13
|13.5
|1
|1.5
|2
|2.5
|3
|3.5
|4
|4.5
|5
|5.5
|欧码
|17
|18
|18.5
|19
|19.5
|20
|20.5
|21
|21.5
|22
|22.5
|23
|23.5
|24
|24.5
|25
|25.5
|26
|27
|28
|28.5
|29
|30
|31
|31.5
|32
|33
|33.5
|34
|35
|35.5
|36
|37
|37.5
|38
|38.5
Converse Chuck Taylor 儿童运动鞋
参照下表，找到适合自己的尺码。
左右滑动即可查看更多尺码。