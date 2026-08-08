女孩泳装

尺码表中的尺寸依据人体测量数据设定。参照下表，找到适合自己的尺码。

左右滑动即可查看更多尺码。

大童女孩运动泳装/专业运动泳装
尺码XSSMLXL
数字尺码6 - 78 - 910 - 1214 - 1618 - 20
年龄6 - 78 - 910 - 1112 - 1314+
performance_size22-242424-262628
身高（英寸）47 - 5151 - 5555 - 5959 - 6363 - 67
胸围（英寸）25.5 - 2727 - 2929 - 3131 - 33.533.5 - 36.5
腰围（英寸）23.5 - 2424 - 2525 - 2727 - 2828 - 29.5
臀围（英寸）27 - 2929 - 3131 - 3333 - 3535 - 37
躯干（英寸）43.25 - 46.2546.25 - 49.2549.25 - 52.7552.75 - 56.7556.75 - 60.75
幼童女孩泳装
尺码XSSML
数字尺码4566X
年龄3 - 44 - 55 - 66 - 7
身高（英寸）38 - 4141 - 43.2543.25 - 45.545.5 - 48
胸围（英寸）20.75 - 2222 - 23.2523.25 - 2424 - 24.75
腰围（英寸）21.25 - 2222 - 22.7522.75 - 23.2523.25 - 23.5
臀围（英寸）22 - 23.2523.25 - 2424 - 24.7524.75 - 26
躯干（英寸）37 3/8 - 39.2539.25 - 41.2541.25 - 42 5/842 5/8 - 43.75

尺码选择贴士

如果你的其中一项测量尺寸介于两个尺码之间，则尺码较小的穿起来较贴身，而尺码较大的穿起来较宽松。

如果你的臀围和腰围测量尺寸分别对应两个不同的建议尺码，则应以臀围尺寸为准。

测量方法

  • 胸围：将皮尺绕过胸部突出部位进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。
  • 腰围：将皮尺绕过腰部两侧纤细部位进行测量，注意皮尺应与地面保持水平。
  • 臀围：将皮尺经髋部绕臀部一圈进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。
  • 躯干：以颈根部和肩关节连接处为起点，绕过胸部突出部位，向下穿过腿部再向上经过背部，最后回到测量起始点。