|尺码
|XS
|S
|M
|L
|XL
|数字尺码
|6 - 7
|8 - 9
|10 - 12
|14 - 16
|18 - 20
|年龄
|6 - 7
|8 - 9
|10 - 11
|12 - 13
|14+
|performance_size
|22-24
|24
|24-26
|26
|28
|身高（英寸）
|47 - 51
|51 - 55
|55 - 59
|59 - 63
|63 - 67
|胸围（英寸）
|25.5 - 27
|27 - 29
|29 - 31
|31 - 33.5
|33.5 - 36.5
|腰围（英寸）
|23.5 - 24
|24 - 25
|25 - 27
|27 - 28
|28 - 29.5
|臀围（英寸）
|27 - 29
|29 - 31
|31 - 33
|33 - 35
|35 - 37
|躯干（英寸）
|43.25 - 46.25
|46.25 - 49.25
|49.25 - 52.75
|52.75 - 56.75
|56.75 - 60.75
女孩泳装
尺码表中的尺寸依据人体测量数据设定。参照下表，找到适合自己的尺码。
左右滑动即可查看更多尺码。
|尺码
|XS
|S
|M
|L
|数字尺码
|4
|5
|6
|6X
|年龄
|3 - 4
|4 - 5
|5 - 6
|6 - 7
|身高（英寸）
|38 - 41
|41 - 43.25
|43.25 - 45.5
|45.5 - 48
|胸围（英寸）
|20.75 - 22
|22 - 23.25
|23.25 - 24
|24 - 24.75
|腰围（英寸）
|21.25 - 22
|22 - 22.75
|22.75 - 23.25
|23.25 - 23.5
|臀围（英寸）
|22 - 23.25
|23.25 - 24
|24 - 24.75
|24.75 - 26
|躯干（英寸）
|37 3/8 - 39.25
|39.25 - 41.25
|41.25 - 42 5/8
|42 5/8 - 43.75
尺码选择贴士
如果你的其中一项测量尺寸介于两个尺码之间，则尺码较小的穿起来较贴身，而尺码较大的穿起来较宽松。
如果你的臀围和腰围测量尺寸分别对应两个不同的建议尺码，则应以臀围尺寸为准。
测量方法
- 胸围：将皮尺绕过胸部突出部位进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。
- 腰围：将皮尺绕过腰部两侧纤细部位进行测量，注意皮尺应与地面保持水平。
- 臀围：将皮尺经髋部绕臀部一圈进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。
- 躯干：以颈根部和肩关节连接处为起点，绕过胸部突出部位，向下穿过腿部再向上经过背部，最后回到测量起始点。