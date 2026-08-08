守门员手套

参照下表，确定适合自己的尺码。

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成人尺码表
尺码67891011
手宽（英寸）4.0 - 4.174.17 - 4.44.4 - 4.64.6 - 4.84.8 - 5.05.0 - 5.15
儿童尺码表
尺码345678
手宽（英寸）3.1 - 3.33.3 - 3.53.5 - 3.73.9 - 4.14.3 - 4.54.5 - 4.7

测量方法

手掌宽度：将皮尺紧贴手掌宽处，从左到右充分测量手掌宽度。