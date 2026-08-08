|尺码
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|手宽（英寸）
|4.0 - 4.17
|4.17 - 4.4
|4.4 - 4.6
|4.6 - 4.8
|4.8 - 5.0
|5.0 - 5.15
守门员手套
参照下表，确定适合自己的尺码。
左右滑动即可查看更多尺码。
|尺码
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|手宽（英寸）
|3.1 - 3.3
|3.3 - 3.5
|3.5 - 3.7
|3.9 - 4.1
|4.3 - 4.5
|4.5 - 4.7
测量方法
手掌宽度：将皮尺紧贴手掌宽处，从左到右充分测量手掌宽度。
参照下表，确定适合自己的尺码。
左右滑动即可查看更多尺码。
|尺码
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|手宽（英寸）
|4.0 - 4.17
|4.17 - 4.4
|4.4 - 4.6
|4.6 - 4.8
|4.8 - 5.0
|5.0 - 5.15
|尺码
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|手宽（英寸）
|3.1 - 3.3
|3.3 - 3.5
|3.5 - 3.7
|3.9 - 4.1
|4.3 - 4.5
|4.5 - 4.7
测量方法
手掌宽度：将皮尺紧贴手掌宽处，从左到右充分测量手掌宽度。