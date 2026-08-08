|尺码
|S
|M
|L
|XL
|数字尺码
|8
|10 - 12
|14 - 16
|18 - 20
|年龄
|8 - 10
|10 - 12
|12 - 13
|13 - 15
|中国码 - 上衣
|150/72
|160/76
|165/84
|175/92
|中国码 - 下装
|150/63
|160/63
|165/72
|175/75
|臀围（英寸）
|29.25
|32
|35
|37
儿童 MLB、NBA 和 NFL 服装
尺码表中的尺寸依据人体测量数据设定。 参照下表，找到适合自己的尺码。
左右滑动即可查看更多尺码。
|尺码
|S
|M
|L
|XL
|数字尺码
|7 - 8
|10 - 12
|14
|16
|年龄
|8 - 10
|10 - 12
|12 - 13
|13 - 15
|中国码 - 上衣
|150/72
|160/80
|165/84
|170/88
|中国码 - 下装
|150/61
|160/64
|165/67
|170/70
|臀围（英寸）
|30.25
|33
|34.5
|36.5
|尺码
|S
|M
|L
|数字尺码
|4
|5 / 6
|6X / 7
|年龄
|3 - 4
|4 - 6
|6 - 8
|中国码 - 上衣
|110/56
|120/60
|130/64
|中国码 - 下装
|110/53
|120/56
|130/59
|重量（磅）
|36 - 39
|39 - 49
|49 - 54
|臀围（英寸）
|23
|25
|26
|尺码
|0-3
|3-6
|6-9
|12
|18
|24
|2T
|3T
|4T
|年龄（月）
|0 - 3
|3 - 6
|6 - 9
|9 - 12
|12 - 18
|18 - 24
|18 - 24
|24 - 36
|36 - 48
|重量（磅）
|< 12
|12 - 16
|16 - 20
|20 - 23
|23 - 26
|26 - 30
|30 - 33
|33 - 36
|36 - 39
|中国码 - 上衣
|59/40
|66/44
|73/48
|73/48
|80/48
|90/52
|90/48
|100/52
|110/56
|中国码 - 下装
|59/41
|66/44
|73/47
|73/47
|80/47
|90/50
|90/47
|100/50
|110/53
|臀围（英寸）
|21
|22
|23
尺码选择贴士
如果你的其中一项测量尺寸介于两个尺码之间，则尺码较小的穿起来较贴身，而尺码较大的穿起来较宽松。
如果你的臀围和腰围测量尺寸分别对应两个不同的建议尺码，则应以臀围尺寸为准。
测量方法
- 胸围：将皮尺绕过胸部突出部位进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。
- 腰围：将皮尺绕过腰部两侧纤细部位进行测量，注意皮尺应与地面保持水平。
- 臀围：将皮尺经髋部绕臀部一圈进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。