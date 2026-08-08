儿童 MLB、NBA 和 NFL 服装

尺码表中的尺寸依据人体测量数据设定。 参照下表，找到适合自己的尺码。

左右滑动即可查看更多尺码。

大童男孩
尺码SMLXL
数字尺码810 - 1214 - 1618 - 20
年龄8 - 1010 - 1212 - 1313 - 15
中国码 - 上衣150/72160/76165/84175/92
中国码 - 下装150/63160/63165/72175/75
臀围（英寸）29.25323537
大童女孩
尺码SMLXL
数字尺码7 - 810 - 121416
年龄8 - 1010 - 1212 - 1313 - 15
中国码 - 上衣150/72160/80165/84170/88
中国码 - 下装150/61160/64165/67170/70
臀围（英寸）30.253334.536.5
幼童
尺码SML
数字尺码45 / 66X / 7
年龄3 - 44 - 66 - 8
中国码 - 上衣110/56120/60130/64
中国码 - 下装110/53120/56130/59
重量（磅）36 - 3939 - 4949 - 54
臀围（英寸）232526
婴童
尺码0-33-66-91218242T3T4T
年龄（月）0 - 33 - 66 - 99 - 1212 - 1818 - 2418 - 2424 - 3636 - 48
重量（磅）< 1212 - 1616 - 2020 - 2323 - 2626 - 3030 - 3333 - 3636 - 39
中国码 - 上衣59/4066/4473/4873/4880/4890/5290/48100/52110/56
中国码 - 下装59/4166/4473/4773/4780/4790/5090/47100/50110/53
臀围（英寸）212223

尺码选择贴士

如果你的其中一项测量尺寸介于两个尺码之间，则尺码较小的穿起来较贴身，而尺码较大的穿起来较宽松。

如果你的臀围和腰围测量尺寸分别对应两个不同的建议尺码，则应以臀围尺寸为准。


测量方法

  • 胸围：将皮尺绕过胸部突出部位进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。
  • 腰围：将皮尺绕过腰部两侧纤细部位进行测量，注意皮尺应与地面保持水平。
  • 臀围：将皮尺经髋部绕臀部一圈进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。