婴童和幼童足球服装

根据身高和平均年龄，使用下方图表来确定孩子的尺码。

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幼童
尺码XSSMLXL
年龄3 - 44 - 55 - 66 - 77 - 8
中国码 - 上衣110/52110/56120/56120/60130/64
中国码 - 下装110/50110/53120/53120/56130/59
臀围（英寸）22 - 2323 - 2424 - 24.7524.75 - 2626 - 27.5
婴童
尺码0-3M3-6M6-9M9-12M12-18M18-24M24-36M
年龄（月）0 - 33 - 66 - 99 - 1212 - 1818 - 2424 - 36
中国码 - 上衣52/4052/4059/4466/4473/4880/4890/52
中国码 - 下装52/4152/4159/4466/4473/4780/4790/50
重量（磅）6 - 14.515 - 18.519 - 2222.5 - 2525.5 - 2828.5 - 3131.5 - 34
臀围（英寸）16.5 - 17.517.5 - 18.518.5 - 1919 - 19.519.5 - 20.2520.25 - 2121 - 22