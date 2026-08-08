|尺码
|XS
|S
|M
|L
|XL
|年龄
|3 - 4
|4 - 5
|5 - 6
|6 - 7
|7 - 8
|中国码 - 上衣
|110/52
|110/56
|120/56
|120/60
|130/64
|中国码 - 下装
|110/50
|110/53
|120/53
|120/56
|130/59
|臀围（英寸）
|22 - 23
|23 - 24
|24 - 24.75
|24.75 - 26
|26 - 27.5
婴童和幼童足球服装
根据身高和平均年龄，使用下方图表来确定孩子的尺码。
左右滑动即可查看更多尺码。
|尺码
|0-3M
|3-6M
|6-9M
|9-12M
|12-18M
|18-24M
|24-36M
|年龄（月）
|0 - 3
|3 - 6
|6 - 9
|9 - 12
|12 - 18
|18 - 24
|24 - 36
|中国码 - 上衣
|52/40
|52/40
|59/44
|66/44
|73/48
|80/48
|90/52
|中国码 - 下装
|52/41
|52/41
|59/44
|66/44
|73/47
|80/47
|90/50
|重量（磅）
|6 - 14.5
|15 - 18.5
|19 - 22
|22.5 - 25
|25.5 - 28
|28.5 - 31
|31.5 - 34
|臀围（英寸）
|16.5 - 17.5
|17.5 - 18.5
|18.5 - 19
|19 - 19.5
|19.5 - 20.25
|20.25 - 21
|21 - 22