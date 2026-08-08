|尺码
|40
|44
|48
|52
|56
|60
|字母尺码
|M
|L
|XL
|XXL
|3XL
|4XL
|胸围（英寸）
|38 - 40
|42 - 44
|46 - 48
|50 - 52
|54 - 56
|58 - 60
|腰围（英寸）
|32 - 34
|36 - 38
|40 - 42
|44 - 46
|48 - 50
|52 - 54
MLB Jerseys
尺码表中的尺寸依据人体测量数据设定。 参照下表，找到适合自己的尺码。
|尺码
|S
|M
|L
|XL
|XXL
|3XL
|4XL
|5XL
|胸围（英寸）
|34 - 36
|38 - 40
|42 - 44
|46 - 48
|50 - 52
|54 - 56
|58 - 60
|62 - 64
|腰围（英寸）
|28 - 30
|32 - 34
|36 - 38
|40 - 42
|44 - 46
|48 - 50
|52 - 54
|56 - 58
|尺码
|S
|M
|L
|XL
|XXL
|胸围（英寸）
|34.5 - 35.5
|36.5 - 37.5
|39 - 40
|41.5 - 42.5
|44 - 45
|腰围（英寸）
|27.5 - 28.5
|29.5 - 30.5
|32 - 33
|34.5 - 35.5
|37 - 38
|臀围（英寸）
|37.5 - 38.5
|39.5 - 40.5
|42 - 43
|44.5 - 45.5
|47 - 48
测量方法
- 胸围：将皮尺绕过胸部较宽处/突出部位进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。
- 腰围：将皮尺绕过腰部两侧纤细部位进行测量，注意皮尺应与地面保持水平。
- 臀围：将皮尺经髋部绕臀部一圈进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。