MLB Jerseys

尺码表中的尺寸依据人体测量数据设定。 参照下表，找到适合自己的尺码。

球员版球衣
尺码404448525660
字母尺码MLXLXXL3XL4XL
胸围（英寸）38 - 4042 - 4446 - 4850 - 5254 - 5658 - 60
腰围（英寸）32 - 3436 - 3840 - 4244 - 4648 - 5052 - 54
男子球迷版球衣
尺码SMLXLXXL3XL4XL5XL
胸围（英寸）34 - 3638 - 4042 - 4446 - 4850 - 5254 - 5658 - 6062 - 64
腰围（英寸）28 - 3032 - 3436 - 3840 - 4244 - 4648 - 5052 - 5456 - 58
女子球迷版球衣
尺码SMLXLXXL
胸围（英寸）34.5 - 35.536.5 - 37.539 - 4041.5 - 42.544 - 45
腰围（英寸）27.5 - 28.529.5 - 30.532 - 3334.5 - 35.537 - 38
臀围（英寸）37.5 - 38.539.5 - 40.542 - 4344.5 - 45.547 - 48

测量方法

  • 胸围：将皮尺绕过胸部较宽处/突出部位进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。
  • 腰围：将皮尺绕过腰部两侧纤细部位进行测量，注意皮尺应与地面保持水平。
  • 臀围：将皮尺经髋部绕臀部一圈进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。