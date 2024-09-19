Nike 足球鞋

参考下方信息找到合适的足球鞋尺码和偏好的款式。 左右滑动即可查看更多尺码。

尺码表
美码 - 男款3.544.555.566.577.588.599.51010.51111.51212.51313.51414.51515.51616.51717.51818.51919.52020.52121.522
美码 - 女款55.566.577.588.599.51010.51111.51212.51313.51414.51515.51616.51717.51818.51919.52020.52121.52222.52323.5
英码33.544.555.5666.577.588.599.51010.51111.51212.51313.51414.51515.51616.51717.51818.51919.52020.521
中国码 - MM225230235235240240245250255260265270275280285290295300305310315320325330335340345350355360365370375380385390395400
欧码35.53636.537.53838.5394040.5414242.5434444.54545.5464747.54848.54949.55050.55151.55252.55353.55454.55555.55656.5

版型偏好：足球鞋包覆整个足部的脚感特点，不仅限于宽度和长度。

Nike 足球鞋

标准版型：我们的标准版型足球鞋适合喜欢宽松脚感或是足部较宽的球员。 TiempoPhantom 足球鞋均为标准版型首选。

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贴合版型：我们的贴合版型足球鞋适合喜欢稳固贴合脚感的球员，可营造紧密的触球感。 如果你偏好这种版型，建议选择平时穿着的尺码。 如果你通常喜欢偏宽松的脚感，建议选大半码。 Mercurial 足球鞋属于贴合版型首选。

Nike 足球鞋
Nike 足球鞋

标准版型：我们的标准版型足球鞋适合喜欢宽松脚感或是足部较宽的球员。 TiempoPhantom 足球鞋均为标准版型首选。

贴合版型：我们的贴合版型足球鞋适合喜欢稳固贴合脚感的球员，可营造紧密的触球感。 如果你偏好这种版型，建议选择平时穿着的尺码。 如果你通常喜欢偏宽松的脚感，建议选大半码。 Mercurial 足球鞋属于贴合版型首选。

低帮与高帮：足球鞋在脚踝处的高度。

Nike 足球鞋

低帮：Nike 低帮足球鞋的高度正好到踝骨下方。 我们为足球鞋推出多种无鞋领的扣合方式，包括标准系带系统和 Ghost 系带系统。 TiempoPhantomMercurial 足球鞋均有无鞋领款式可供选择。

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高帮：我们的高帮足球鞋具有鞋领，高度正好到踝骨上方。 Nike 高帮足球鞋采用如袜般的鞋口系统，一开始穿起来可能会有略为紧密的贴合感。 随着穿着时间增加，鞋款会更易于穿入。 PhantomMercurial 足球鞋均提供高帮款式。

Nike 足球鞋
Nike 足球鞋

低帮：Nike 低帮足球鞋的高度正好到踝骨下方。 我们为足球鞋推出多种无鞋领的扣合方式，包括标准系带系统和 Ghost 系带系统。 TiempoPhantomMercurial 足球鞋均有无鞋领款式可供选择。

高帮：我们的高帮足球鞋具有鞋领，高度正好到踝骨上方。 Nike 高帮足球鞋采用如袜般的鞋口系统，一开始穿起来可能会有略为紧密的贴合感。 随着穿着时间增加，鞋款会更易于穿入。 PhantomMercurial 足球鞋均提供高帮款式。

材料：足球鞋鞋面由什么材料制成。

Nike 足球鞋

Flyknit/Gripknit：Flyknit 和 Gripknit 都是 Nike 特有材料，提供
赤足般的触球感。 这种材料会贴合足形，在 MercurialPhantom 足球鞋中均有应用。

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Flytouch：Flytouch 是一款柔软非凡的精良皮革，可自然贴合足部形状。 这种材料还搭载 All Conditions Control 技术，无论场地潮湿还是干燥，皆可保持出色性能，有效避免过度延展。

Nike 足球鞋
Nike 足球鞋

Flyknit/Gripknit：Flyknit 和 Gripknit 都是 Nike 特有材料，提供赤足般的触球感。 这种材料会贴合足形，在 MercurialPhantom 足球鞋中均有应用。

Flytouch：Flytouch 是一款柔软非凡的精良皮革，可自然贴合足部形状。 这种材料还搭载 All Conditions Control 技术，无论场地潮湿还是干燥，皆可保持出色性能，有效避免过度延展。