贴合版型：我们的贴合版型足球鞋适合喜欢稳固贴合脚感的球员，可营造紧密的触球感。 如果你偏好这种版型，建议选择平时穿着的尺码。 如果你通常喜欢偏宽松的脚感，建议选大半码。 Mercurial 足球鞋属于贴合版型首选。