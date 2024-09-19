|美码 - 男款
|3.5
|4
|4.5
|5
|5.5
|6
|6.5
|7
|7.5
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|8.5
|9
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|19
|19.5
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|20.5
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|21.5
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|美码 - 女款
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|22.5
|23
|23.5
|英码
|3
|3.5
|4
|4.5
|5
|5.5
|6
|6
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|20.5
|21
|中国码 - MM
|225
|230
|235
|235
|240
|240
|245
|250
|255
|260
|265
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|275
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|390
|395
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|欧码
|35.5
|36
|36.5
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|38
|38.5
|39
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|42
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|50
|50.5
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Nike 足球鞋
参考下方信息找到合适的足球鞋尺码和偏好的款式。 左右滑动即可查看更多尺码。
版型偏好：足球鞋包覆整个足部的脚感特点，不仅限于宽度和长度。
标准版型：我们的标准版型足球鞋适合喜欢宽松脚感或是足部较宽的球员。 Tiempo 和 Phantom 足球鞋均为标准版型首选。
贴合版型：我们的贴合版型足球鞋适合喜欢稳固贴合脚感的球员，可营造紧密的触球感。 如果你偏好这种版型，建议选择平时穿着的尺码。 如果你通常喜欢偏宽松的脚感，建议选大半码。 Mercurial 足球鞋属于贴合版型首选。
标准版型：我们的标准版型足球鞋适合喜欢宽松脚感或是足部较宽的球员。 Tiempo 和 Phantom 足球鞋均为标准版型首选。
贴合版型：我们的贴合版型足球鞋适合喜欢稳固贴合脚感的球员，可营造紧密的触球感。 如果你偏好这种版型，建议选择平时穿着的尺码。 如果你通常喜欢偏宽松的脚感，建议选大半码。 Mercurial 足球鞋属于贴合版型首选。
低帮与高帮：足球鞋在脚踝处的高度。
低帮：Nike 低帮足球鞋的高度正好到踝骨下方。 我们为足球鞋推出多种无鞋领的扣合方式，包括标准系带系统和 Ghost 系带系统。 Tiempo、Phantom 和 Mercurial 足球鞋均有无鞋领款式可供选择。
高帮：我们的高帮足球鞋具有鞋领，高度正好到踝骨上方。 Nike 高帮足球鞋采用如袜般的鞋口系统，一开始穿起来可能会有略为紧密的贴合感。 随着穿着时间增加，鞋款会更易于穿入。 Phantom 和 Mercurial 足球鞋均提供高帮款式。
低帮：Nike 低帮足球鞋的高度正好到踝骨下方。 我们为足球鞋推出多种无鞋领的扣合方式，包括标准系带系统和 Ghost 系带系统。 Tiempo、Phantom 和 Mercurial 足球鞋均有无鞋领款式可供选择。
高帮：我们的高帮足球鞋具有鞋领，高度正好到踝骨上方。 Nike 高帮足球鞋采用如袜般的鞋口系统，一开始穿起来可能会有略为紧密的贴合感。 随着穿着时间增加，鞋款会更易于穿入。 Phantom 和 Mercurial 足球鞋均提供高帮款式。
材料：足球鞋鞋面由什么材料制成。
Flyknit/Gripknit：Flyknit 和 Gripknit 都是 Nike 特有材料，提供
赤足般的触球感。 这种材料会贴合足形，在 Mercurial 和 Phantom 足球鞋中均有应用。
Flytouch：Flytouch 是一款柔软非凡的精良皮革，可自然贴合足部形状。 这种材料还搭载 All Conditions Control 技术，无论场地潮湿还是干燥，皆可保持出色性能，有效避免过度延展。
Flyknit/Gripknit：Flyknit 和 Gripknit 都是 Nike 特有材料，提供赤足般的触球感。 这种材料会贴合足形，在 Mercurial 和 Phantom 足球鞋中均有应用。
Flytouch：Flytouch 是一款柔软非凡的精良皮革，可自然贴合足部形状。 这种材料还搭载 All Conditions Control 技术，无论场地潮湿还是干燥，皆可保持出色性能，有效避免过度延展。