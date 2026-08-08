|尺码
|S
|M
|L
|XL
|手围（英寸）
|7 - 8
|8 - 8.5
|8.5 - 9
|9 - 10
|中指长度（英寸）
|2.75 - 3
|3 - 3.25
|3.25 - 3.5
|3.5 - 3.75
跑步手套
参照下表，找到适合自己的尺码。
左右滑动即可查看更多尺码。
|尺码
|XS
|S
|M
|L
|手围（英寸）
|6.75 - 7
|7 - 7.5
|7.5 - 8
|8 - 8.5
|中指长度（英寸）
|2.25 - 2.5
|2.5 - 2.75
|2.75 - 3.25
|3.25 - 3.5
|尺码
|XS/S
|S/M
|M/L
|L/XL
|XL/XXL
|手围（英寸）
|8.5 - 9
|9 - 9.5
|9.5 - 10
|10 - 10.5
|10.5 - 11
|尺码
|XXS
|XS
|S
|M
|L
|XL
|手围（英寸）
|< 7
|7 - 7.5
|7.5 - 8
|8 - 8.75
|8.75 - 9.5
|9.5 +
|中指长度（英寸）
|< 2.5
|2.5 - 2.75
|2.75 - 3
|3 - 3.25
|3.25 - 3.5
|3.5 +
测量方法
手围：将卷尺舒适地围绕指关节一圈，以测量手掌周长。
中指长度：测量中指指尖到中指指根的长度。