跑步手套

参照下表，找到适合自己的尺码。

左右滑动即可查看更多尺码。

男子跑步手套
尺码SMLXL
手围（英寸）7 - 88 - 8.58.5 - 99 - 10
中指长度（英寸）2.75 - 33 - 3.253.25 - 3.53.5 - 3.75
女子跑步手套
尺码XSSML
手围（英寸）6.75 - 77 - 7.57.5 - 88 - 8.5
中指长度（英寸）2.25 - 2.52.5 - 2.752.75 - 3.253.25 - 3.5
男/女跑步手套
尺码XS/SS/MM/LL/XLXL/XXL
手围（英寸）8.5 - 99 - 9.59.5 - 1010 - 10.510.5 - 11
Therma-FIT GORE-TEX 手套
尺码XXSXSSMLXL
手围（英寸）< 77 - 7.57.5 - 88 - 8.758.75 - 9.59.5 +
中指长度（英寸）< 2.52.5 - 2.752.75 - 33 - 3.253.25 - 3.53.5 +

测量方法

手围：将卷尺舒适地围绕指关节一圈，以测量手掌周长。

中指长度：测量中指指尖到中指指根的长度。