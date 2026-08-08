凉鞋

参照下表，找到适合自己的尺码。

左右滑动即可查看更多尺码。

男子凉鞋
美码 - 男款456789101112131415161718
美码 - 女款5678910111213141516171819
英码3.54.55.567891011121314151617
中国码 - MM230235240250260270280290300310320330340350360
欧码3637.538.5404142.544454647.548.549.550.551.552.5
女子凉鞋
美码 - 女款4567891011121314151617
美码 - 男款345678910111213141516
英码1.52.53.54.55.56.57.58.59.510.511.512.513.514.5
中国码 - MM210220230240250260270280290300310320330340
欧码34.535.536.5383940.5424344.545.547484950.5