|美码 - 男款
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|美码 - 女款
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|英码
|3.5
|4.5
|5.5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|中国码 - MM
|230
|235
|240
|250
|260
|270
|280
|290
|300
|310
|320
|330
|340
|350
|360
|欧码
|36
|37.5
|38.5
|40
|41
|42.5
|44
|45
|46
|47.5
|48.5
|49.5
|50.5
|51.5
|52.5
凉鞋
参照下表，找到适合自己的尺码。
左右滑动即可查看更多尺码。
|美码 - 女款
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|美码 - 男款
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|英码
|1.5
|2.5
|3.5
|4.5
|5.5
|6.5
|7.5
|8.5
|9.5
|10.5
|11.5
|12.5
|13.5
|14.5
|中国码 - MM
|210
|220
|230
|240
|250
|260
|270
|280
|290
|300
|310
|320
|330
|340
|欧码
|34.5
|35.5
|36.5
|38
|39
|40.5
|42
|43
|44.5
|45.5
|47
|48
|49
|50.5