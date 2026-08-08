足球

参照下表，基于球的周长和使用者年龄确定适合自己的尺码。

尺码表
尺码1345
年龄< 88 - 1213+
周长（英寸）18 - 2023 - 2425 - 2627 - 28

尺码建议

  • 1 号 – 适合技巧训练
  • 3 号 – 适合儿童
  • 4 号 – 适合青少年
  • 5 号 – 适合成人