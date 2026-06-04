|尺码
|XXS
|XS
|S
|M
|L
|XL
|XXL
|胸围（英寸）
|27.5 - 29.5
|29.5 - 32.5
|32.5 - 35.5
|35.5 - 38
|38 - 41
|41 - 44.5
|44.5 - 48.5
|腰围（英寸）
|21.25 - 23.5
|23.5 - 26
|26 - 29
|29 - 31.5
|31.5 - 34.5
|34.5 - 38.5
|38.5 - 42.5
|臀围（英寸）
|30.5 - 33
|33 - 35.5
|35.5 - 38.5
|38.5 - 41
|41 - 44
|44 - 47
|47 - 50
Studio Fleece
尺码表中的尺寸依据人体测量数据设定。参照下表，找到适合自己的尺码。左右滑动即可查看更多尺码。
|尺码
|0X
|1X
|2X
|3X
|4X
|胸围（英寸）
|43-46
|46-49
|49-52
|52 - 55.5
|55.5 - 59.5
|腰围（英寸）
|38-41
|41-44
|44-47
|47-50
|50-54.5
|臀围（英寸）
|47-50
|50-53
|53-56
|56-59.5
|59.5-63
尺码选择贴士
如果你的测量尺寸介于两个尺码之间，则尺码较小的穿起来较贴身，而尺码较大的穿起来较宽松。如果你的胸围和腰围测量尺寸分别对应两个不同的建议尺码，则应以胸围尺寸为准。
测量方法
- 胸围（女）：将皮尺绕过胸部突出部位进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。
- 腰围：将皮尺绕过腰部两侧纤细部位进行测量，注意皮尺应与地面保持水平。
- 臀围：将皮尺经髋部绕臀部一圈进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。