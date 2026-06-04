Studio Fleece

尺码表中的尺寸依据人体测量数据设定。参照下表，找到适合自己的尺码。左右滑动即可查看更多尺码。

尺码表 (XXS - XXL)
尺码XXSXSSMLXLXXL
胸围（英寸）27.5 - 29.529.5 - 32.532.5 - 35.535.5 - 3838 - 4141 - 44.544.5 - 48.5
腰围（英寸）21.25 - 23.523.5 - 2626 - 2929 - 31.531.5 - 34.534.5 - 38.538.5 - 42.5
臀围（英寸）30.5 - 3333 - 35.535.5 - 38.538.5 - 4141 - 4444 - 4747 - 50
尺码表 (0X - 4X)
尺码0X1X2X3X4X
胸围（英寸）43-4646-4949-5252 - 55.555.5 - 59.5
腰围（英寸）38-4141-4444-4747-5050-54.5
臀围（英寸）47-5050-5353-5656-59.559.5-63

尺码选择贴士

如果你的测量尺寸介于两个尺码之间，则尺码较小的穿起来较贴身，而尺码较大的穿起来较宽松。如果你的胸围和腰围测量尺寸分别对应两个不同的建议尺码，则应以胸围尺寸为准。

测量方法

  • 胸围（女）：将皮尺绕过胸部突出部位进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。
  • 腰围：将皮尺绕过腰部两侧纤细部位进行测量，注意皮尺应与地面保持水平。
  • 臀围：将皮尺经髋部绕臀部一圈进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。