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大腿护套

参照下表，确定适合自己的尺码。

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尺码表
尺码SMLXL
周长（英寸）18 - 2020 - 2222 - 2525 - 28

尺码选择贴士

使用皮尺充分测量大腿宽部周长。

如果你的测量尺寸介于两个尺码之间，则尺码较小的穿起来较贴身，而尺码较大的穿起来较宽松。