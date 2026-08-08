篮球球衣

尺码表中的尺寸依据人体测量数据设定。 参照下表，找到适合自己的尺码。 左右滑动即可查看更多尺码。

尺码表
尺码2XSXSSMLXL2XL3XL
数字尺码384246505458
胸围（英寸）27 - 29.529.5 - 32.532.5 - 35.535.5 - 3838 - 4141 - 44.544.5 - 48.548.5 - 52.5
腰围（英寸）21 - 23.523.5 - 2626 - 2929 - 31.531.5 - 34.534.5 - 38.538.5 - 42.542.5 - 46.5
臀围（英寸）30.5 - 3333 - 35.535.5 - 38.538.5 - 4141 - 4444 - 4747 - 5050 - 53.5
身高（英寸）4'11" - 5'5"4'11" - 5'5"4'11" - 5'5"5'5" - 5'9"5'5" - 5'9"5'9" - 6'1"5'9" - 6'1"6'1"+

尺码选择贴士

长版尺码：我们的部分球衣有不同长度版本可供选择。 例如，长版 M 码球衣的衣长比常规版长 5 厘米。 长度会根据版型作相应调整。 长版尺码仅限特定款式。

如果你的测量尺寸介于两个尺码之间，则尺码较小的穿起来较贴身，而尺码较大的穿起来较宽松。 如果你的胸围和腰围测量尺寸分别对应两个不同的建议尺码，则应以胸围尺寸为准。

测量方法

  • 胸围：将皮尺绕过胸部突出部位进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。
  • 腰围：将皮尺绕过腰部两侧纤细部位进行测量，注意皮尺应与地面保持水平。
  • 臀围：将皮尺经髋部绕臀部一圈进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。