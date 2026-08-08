|尺码
|XXS
|XS
|S
|M
|L
|XL
|XXL
|中国码 - 上衣
|145/72A
|150/76A
|155/80A
|160/84A
|165/88A
|170/92A
|175/96A
|中国码 - 下装
|145/54A
|150/58A
|155/62A
|160/66A
|165/70A
|170/74A
|175/78A
|臀围（英寸）
|33 - 34
|34 - 35
|35 - 36.5
|36.5 - 38
|38 - 40
|40 - 42
|42 - 44
女子短裙和连衣裙
尺码表中的尺寸依据人体测量数据设定。参照下表，找到适合自己的尺码。
左右滑动即可查看更多尺码。
尺码选择贴士
如果你的测量尺寸介于两个尺码之间，则尺码较小的穿起来较贴身，而尺码较大的穿起来较宽松。
如果你的胸围和腰围测量尺寸分别对应两个不同的建议尺码，则应以胸围尺寸为准。
测量方法
- 胸围：将皮尺绕过胸部突出部位进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。
- 腰围：将皮尺绕过腰部两侧纤细部位进行测量，注意皮尺应与地面保持水平。
- 臀围：将皮尺经髋部绕臀部一圈进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。