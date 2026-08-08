Women’s Sports Bras

找到适合自己的运动内衣尺码

2 步简易测试，助你轻松找到适合自己的运动内衣尺码。 在开始之前，请穿上能支撑你的自然胸形的无衬里运动内衣，但是不要穿着无钢圈或带衬垫的运动内衣。

第 1 步：测量下胸围
第 2 步：测量罩杯尺寸
你的 Nike 运动内衣尺码

第 1 步：测量下胸围

绕胸部下方的下胸围弹力带测量胸围长度。皮尺应舒适贴合身体。 将测量结果向上取整。 如果没有皮尺，可以用软绳和尺子代替。 遵循上述步骤。 然后将软绳置于平面，用尺子进行测量。

第 2 步：测量罩杯尺寸

将皮尺绕过胸部突出部位，测量从胸部中央乳房内侧轮廓到乳房外侧轮廓（即内衣钢圈所包围的部分）的长度，注意皮尺应与地面保持水平。 将测量结果向上取整。

你的 Nike 运动内衣尺码

字母/罩杯尺码

根据你的测量结果，我们在此给出适合你的建议尺码。

选购我的尺码

参照下表，将你平时穿着的内衣尺码转换成 Nike 运动内衣尺码。

左右滑动即可查看更多尺码。

XS – 3X
字母尺码XSSMLXL2XL1X2X3X4X
下胸围/罩杯尺码30A - 30E 32A - 32B32C - 32E 34A - 34C34D - 34E 36A - 36C36D - 36E 38A - 38C38D - 38E 40A - 40C40D - 40E 42A - 42C42D - 42E 44A - 44C44D - 44E 46A - 46C46D - 46E 48A - 48C48D - 59E 50A - 50C
下胸围/罩杯尺码（中国码）65A - 65E 70A - 70B70C - 70E 75A - 75C75D - 75E 80A - 80C80D - 80E 85A - 85C85D - 85E 90A - 90C90D - 90E 95A - 95C95D - 95E 100A - 100C100D - 100E 105A - 105C105D - 105E 110A - 110C110D - 110E 115A - 115C
XS (A-C) – 3X (F-G)
字母/罩杯尺码XS (A-C)XS (D-E)XS (F-G)S (A-C)S (C-E)S (F-G)M (A-B)M (C-E)M (F-G)L (A-B)L (C-E)L (F-G)XL (A-B)XL (C-E)XL (F-G)2XL (A-B)2XL (C-E)2XL (F-G)1X (A-B)1X (C-E)1X (F-G)2X (A-B)2X (C-E)2X (F-G)3X (A-B)3X (C-E)3X (F-G)4X (A-B)4X (C-E)4X (F-G)
下胸围/罩杯尺码30A - 30C 32A - 32B30D - 30E30F - 30G34A - 34B 32C32D - 32E 34C32F - 32G36A - 36B36C 34D - 34E34F - 34G38A - 38B38C 36D - 36E36F - 36G40A - 40B40C 38D - 38E38F - 38G42A - 42B42C 40D - 40E40F - 40G44A - 44B44C 42D - 42E42F - 42G46A - 46B46C 44D - 44E44F - 44G48A - 48B48C 46D - 46E46F - 46G50A - 50B50C 48D - 48E48F - 48G
下胸围/罩杯尺码（中国码）65A - 65C 70A - 70B65D - 65E65F - 65G75A - 75B 70C70D - 70E 75C70F - 70G80A - 80B80C 75D - 75E75F - 75G85A - 85B85C 80D - 80E80F - 80G90A - 90B90C 85D - 85E85F - 85G95A - 95B95C 90D - 90E90F - 90G100A - 100B100C 95D - 95E95F - 95G105A - 105B105C 100D - 100E100F - 100G110A - 110B110C 105D - 105E105F - 105G115A - 115B115C 110D - 110E110F - 110G

为了在 Nike 字母/罩杯尺码范围内找到合身的版型，请先确定自己平时穿着的尺码 (XS–3X) 和罩杯尺码 (A–G)。 例如，假设你通常穿着 M 码的服装和 C 罩杯的内衣，那么“M (C–E)”就是你的理想尺码。

罩杯尺码选项：A、B、C、D、E (DD)、F (DDD) 和 G (DDDD)。

挑选舒适贴合的运动内衣的三个秘诀

合身的运动内衣才能让你展现出曼妙身姿。

1. 检查肩带

以肩带和肩部之间可放入两根手指仍保持舒适为宜。

2. 检查弹力带

抬起手臂时，确保弹力带保持在原位。

3. 测试支撑度

穿上运动内衣自由活动。 以感到舒适并充满自信为宜。

1. 检查肩带

以肩带和肩部之间可放入两根手指仍保持舒适为宜。

2. 检查弹力带

抬起手臂时，确保弹力带保持在原位。

3. 测试支撑度

穿上运动内衣自由活动。 以感到舒适并充满自信为宜。

挑选适合你的 Nike 运动内衣

女子运动内衣尺码表, 低强度

低强度

低强度支撑运动内衣十分柔软，结构简单，具备适合日常穿着的舒适支撑度。 适合瑜伽、普拉提或休闲徒步等低强度活动。
• Nike Indy 运动内衣
• Nike Alate 内衣

女子运动内衣尺码表, 中强度

中强度

中强度支撑运动内衣具备出色包覆感与贴合度，有助稳固衣身，可配合各种罩杯尺码。 适合跑步、训练和室内单车等中强度训练。
• Nike Swoosh 运动内衣

女子运动内衣尺码表, 高强度

高强度

高强度支撑运动内衣集出众造型、支撑度与贴合度于一身。 工字型后背设计的舒适度可与短款上衣相媲美，助你在跑步、跳跃和投篮时自如畅动。
• Nike Alpha 运动内衣
• Nike Swoosh 高强度支撑运动内衣

女子运动内衣尺码表, 女孩

女孩

女孩运动内衣具备出众贴合度与支撑度，助你在运动升温之际保持上佳表现， 就算大汗淋漓也不成问题！
• Nike Swoosh
• Nike Indy
• Nike Trophy