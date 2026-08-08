|字母尺码
|XS
|S
|M
|L
|XL
|2XL
|1X
|2X
|3X
|4X
|下胸围/罩杯尺码
|30A - 30E 32A - 32B
|32C - 32E 34A - 34C
|34D - 34E 36A - 36C
|36D - 36E 38A - 38C
|38D - 38E 40A - 40C
|40D - 40E 42A - 42C
|42D - 42E 44A - 44C
|44D - 44E 46A - 46C
|46D - 46E 48A - 48C
|48D - 59E 50A - 50C
|下胸围/罩杯尺码（中国码）
|65A - 65E 70A - 70B
|70C - 70E 75A - 75C
|75D - 75E 80A - 80C
|80D - 80E 85A - 85C
|85D - 85E 90A - 90C
|90D - 90E 95A - 95C
|95D - 95E 100A - 100C
|100D - 100E 105A - 105C
|105D - 105E 110A - 110C
|110D - 110E 115A - 115C
Women’s Sports Bras
找到适合自己的运动内衣尺码
2 步简易测试，助你轻松找到适合自己的运动内衣尺码。 在开始之前，请穿上能支撑你的自然胸形的无衬里运动内衣，但是不要穿着无钢圈或带衬垫的运动内衣。
第 1 步：测量下胸围
绕胸部下方的下胸围弹力带测量胸围长度。皮尺应舒适贴合身体。 将测量结果向上取整。 如果没有皮尺，可以用软绳和尺子代替。 遵循上述步骤。 然后将软绳置于平面，用尺子进行测量。
第 2 步：测量罩杯尺寸
将皮尺绕过胸部突出部位，测量从胸部中央乳房内侧轮廓到乳房外侧轮廓（即内衣钢圈所包围的部分）的长度，注意皮尺应与地面保持水平。 将测量结果向上取整。
你的 Nike 运动内衣尺码
字母/罩杯尺码
根据你的测量结果，我们在此给出适合你的建议尺码。
参照下表，将你平时穿着的内衣尺码转换成 Nike 运动内衣尺码。
左右滑动即可查看更多尺码。
|字母/罩杯尺码
|XS (A-C)
|XS (D-E)
|XS (F-G)
|S (A-C)
|S (C-E)
|S (F-G)
|M (A-B)
|M (C-E)
|M (F-G)
|L (A-B)
|L (C-E)
|L (F-G)
|XL (A-B)
|XL (C-E)
|XL (F-G)
|2XL (A-B)
|2XL (C-E)
|2XL (F-G)
|1X (A-B)
|1X (C-E)
|1X (F-G)
|2X (A-B)
|2X (C-E)
|2X (F-G)
|3X (A-B)
|3X (C-E)
|3X (F-G)
|4X (A-B)
|4X (C-E)
|4X (F-G)
|下胸围/罩杯尺码
|30A - 30C 32A - 32B
|30D - 30E
|30F - 30G
|34A - 34B 32C
|32D - 32E 34C
|32F - 32G
|36A - 36B
|36C 34D - 34E
|34F - 34G
|38A - 38B
|38C 36D - 36E
|36F - 36G
|40A - 40B
|40C 38D - 38E
|38F - 38G
|42A - 42B
|42C 40D - 40E
|40F - 40G
|44A - 44B
|44C 42D - 42E
|42F - 42G
|46A - 46B
|46C 44D - 44E
|44F - 44G
|48A - 48B
|48C 46D - 46E
|46F - 46G
|50A - 50B
|50C 48D - 48E
|48F - 48G
|下胸围/罩杯尺码（中国码）
|65A - 65C 70A - 70B
|65D - 65E
|65F - 65G
|75A - 75B 70C
|70D - 70E 75C
|70F - 70G
|80A - 80B
|80C 75D - 75E
|75F - 75G
|85A - 85B
|85C 80D - 80E
|80F - 80G
|90A - 90B
|90C 85D - 85E
|85F - 85G
|95A - 95B
|95C 90D - 90E
|90F - 90G
|100A - 100B
|100C 95D - 95E
|95F - 95G
|105A - 105B
|105C 100D - 100E
|100F - 100G
|110A - 110B
|110C 105D - 105E
|105F - 105G
|115A - 115B
|115C 110D - 110E
|110F - 110G
为了在 Nike 字母/罩杯尺码范围内找到合身的版型，请先确定自己平时穿着的尺码 (XS–3X) 和罩杯尺码 (A–G)。 例如，假设你通常穿着 M 码的服装和 C 罩杯的内衣，那么“M (C–E)”就是你的理想尺码。
罩杯尺码选项：A、B、C、D、E (DD)、F (DDD) 和 G (DDDD)。
挑选舒适贴合的运动内衣的三个秘诀
合身的运动内衣才能让你展现出曼妙身姿。
1. 检查肩带
以肩带和肩部之间可放入两根手指仍保持舒适为宜。
2. 检查弹力带
抬起手臂时，确保弹力带保持在原位。
3. 测试支撑度
穿上运动内衣自由活动。 以感到舒适并充满自信为宜。
1. 检查肩带
以肩带和肩部之间可放入两根手指仍保持舒适为宜。
2. 检查弹力带
抬起手臂时，确保弹力带保持在原位。
3. 测试支撑度
穿上运动内衣自由活动。 以感到舒适并充满自信为宜。