手套

参照下表，确定适合自己的尺码。

尺码表
尺码SML
手围（英寸）7 - 88 - 8.58.5 - 9
中指长度（英寸）2.75 - 33 - 3.253.25 - 3.5

测量方法

  • 手围：将卷尺舒适地围绕指关节一圈，以测量手掌周长。
  • 中指长度：测量中指指尖到中指指根的长度。