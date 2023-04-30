    腰带

    参照下表，找到适合自己的尺码。

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    男子尺码表
    尺码SSMMLLXL
    腰带数字尺码32343638404244
    长裤数字尺码30323436384042
    女子尺码表
    尺码XSSML
    数字尺码0-24-68-1012-14