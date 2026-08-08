捕手装备

参照下表，找到适合自己的尺码。

护胸
尺码1517
年龄13-1616+
躯干（英寸）1517
护腿
尺码1517
年龄13-1616+
裤管下部长度（英寸）1517

测量方法

  • 小腿：测量从膝盖骨正中到脚踝骨的长度。
  • 躯干：测量从锁骨到腰部上沿的长度。