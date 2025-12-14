NikeSKIMS 运动内衣

参照运动内衣尺码表，根据胸围横向尺寸和下胸围纵向尺寸在 XXS-4X 中找到适合自己的尺码。

NikeSKIMS 运动内衣
罩杯尺码 ABCDDDFGH
下胸围（英寸）
30XXSXXSXXSXS
32XSXSXSSS , S-DDM , M-DDM , M-DDL , L-DD
34SSSMM , M-DDM , M-DDL , L-DDL , L-DD
36MMMLL , M-DDL , L-DDXLXL
38LLLXLXL , L-DDXLXLXL
40XLXLXL2X2X2X2X2X
422X2X2X3X3X3X3X3X
443X3X3X4X4X4X4X4X


根据下胸围与胸围测量值，找到适合你的 弹力带式与罩杯式运动内衣尺码。


NikeSKIMS 弹力带式与罩杯式运动内衣
下胸围​/​罩杯尺码30A30B30C30D32A32B32C32D32DD32F32G32H34A34B34C34D34DD34F34G34H36A36B36C36D36DD36F36G36H38D38DD38F38G38H40B40C40D40DD40F40G40H42A42B42C42D42DD42F42G42H44A44B44C44D44DD44F44G44H46D46DD46F46G46H
下胸围（英寸）26262626282828282828282830303030303032323232323232343434363636363638383838383838404040404040404042424242424242424444444444
胸围（英寸）3031.532.533.532.533.534.535.536.537.538.539.533.5-34.535.536.537.538.539.5-40.541.5-42.543.535.5-36.537.538.539.540.541.5-42.543.544.5-45.541.5-42.543.5-44.545.546.547.542.5-43.544.545.546.547.548.549.542.543.545.546.5-47.548.549.550.551.543.5-44.545.547.548.550.551.552.553.551.552.553.554.555.5-56.5

尺码选择贴士

如果你的其中一项测量尺寸介于两个尺码之间，则尺码较小的穿起来较贴身，而尺码较大的穿起来较宽松。

测量方法

  • 胸围（女）：将皮尺绕过胸部突出部位进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。
  • 下胸围（女）：将皮尺绕过胸部下方肋骨进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。