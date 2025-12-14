|罩杯尺码
|A
|B
|C
|D
|DD
|F
|G
|H
|下胸围（英寸）
|30
|XXS
|XXS
|XXS
|XS
|32
|XS
|XS
|XS
|S
|S , S-DD
|M , M-DD
|M , M-DD
|L , L-DD
|34
|S
|S
|S
|M
|M , M-DD
|M , M-DD
|L , L-DD
|L , L-DD
|36
|M
|M
|M
|L
|L , M-DD
|L , L-DD
|XL
|XL
|38
|L
|L
|L
|XL
|XL , L-DD
|XL
|XL
|XL
|40
|XL
|XL
|XL
|2X
|2X
|2X
|2X
|2X
|42
|2X
|2X
|2X
|3X
|3X
|3X
|3X
|3X
|44
|3X
|3X
|3X
|4X
|4X
|4X
|4X
|4X
NikeSKIMS 运动内衣
参照运动内衣尺码表，根据胸围横向尺寸和下胸围纵向尺寸在 XXS-4X 中找到适合自己的尺码。
左右滑动即可查看所有在售尺码。
根据下胸围与胸围测量值，找到适合你的 弹力带式与罩杯式运动内衣尺码。
左右滑动即可查看所有在售尺码。
|下胸围/罩杯尺码
|30A
|30B
|30C
|30D
|32A
|32B
|32C
|32D
|32DD
|32F
|32G
|32H
|34A
|34B
|34C
|34D
|34DD
|34F
|34G
|34H
|36A
|36B
|36C
|36D
|36DD
|36F
|36G
|36H
|38D
|38DD
|38F
|38G
|38H
|40B
|40C
|40D
|40DD
|40F
|40G
|40H
|42A
|42B
|42C
|42D
|42DD
|42F
|42G
|42H
|44A
|44B
|44C
|44D
|44DD
|44F
|44G
|44H
|46D
|46DD
|46F
|46G
|46H
|下胸围（英寸）
|26
|26
|26
|26
|28
|28
|28
|28
|28
|28
|28
|28
|30
|30
|30
|30
|30
|30
|32
|32
|32
|32
|32
|32
|32
|34
|34
|34
|36
|36
|36
|36
|36
|38
|38
|38
|38
|38
|38
|38
|40
|40
|40
|40
|40
|40
|40
|40
|42
|42
|42
|42
|42
|42
|42
|42
|44
|44
|44
|44
|44
|胸围（英寸）
|30
|31.5
|32.5
|33.5
|32.5
|33.5
|34.5
|35.5
|36.5
|37.5
|38.5
|39.5
|33.5-34.5
|35.5
|36.5
|37.5
|38.5
|39.5-40.5
|41.5-42.5
|43.5
|35.5-36.5
|37.5
|38.5
|39.5
|40.5
|41.5-42.5
|43.5
|44.5-45.5
|41.5-42.5
|43.5-44.5
|45.5
|46.5
|47.5
|42.5-43.5
|44.5
|45.5
|46.5
|47.5
|48.5
|49.5
|42.5
|43.5
|45.5
|46.5-47.5
|48.5
|49.5
|50.5
|51.5
|43.5-44.5
|45.5
|47.5
|48.5
|50.5
|51.5
|52.5
|53.5
|51.5
|52.5
|53.5
|54.5
|55.5-56.5
尺码选择贴士
如果你的其中一项测量尺寸介于两个尺码之间，则尺码较小的穿起来较贴身，而尺码较大的穿起来较宽松。
测量方法
- 胸围（女）：将皮尺绕过胸部突出部位进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。
- 下胸围（女）：将皮尺绕过胸部下方肋骨进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。