NikeSKIMS 服装

参照下表，找到适合自己的尺码。

左右滑动即可查看更多尺码。

尺码表 (XXS - 4X)
尺码XXSXSSMLXL2X3X4X
胸围（英寸）30 - 3131.5 - 33.534 - 3636.5 - 38.539 - 4141.5 - 44.545 - 4848.5 - 5252.5 - 56
腰围（英寸）23 - 2424 - 2626.5 - 28.529 - 3131.5 - 34.535 - 3838.5 - 41.542 - 45.546 - 49.5
臀围（英寸）31 - 3434 - 36.537 - 3939.5 - 41.542 - 4444.5 - 47.548 - 5151.5 - 5555.5 - 59

尺码选择贴士

如果你的其中一项测量尺寸介于两个尺码之间，则尺码较小的穿起来较贴身，而尺码较大的穿起来较宽松。

如果你的臀围和胸围测量尺寸分别对应两个不同的建议尺码，选购下装时以臀围尺寸为准，选购上衣时以胸围尺寸为准。

测量方法

  • 胸围（女）：将皮尺绕过胸部突出部位进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。
  • 腰围：将皮尺绕过腰部两侧纤细部位进行测量，注意皮尺应与地面保持水平。
  • 臀围：将皮尺经髋部绕臀部一圈进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。