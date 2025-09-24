|尺码
|XXS
|XS
|S
|M
|L
|XL
|2X
|3X
|4X
|胸围（英寸）
|30 - 31
|31.5 - 33.5
|34 - 36
|36.5 - 38.5
|39 - 41
|41.5 - 44.5
|45 - 48
|48.5 - 52
|52.5 - 56
|腰围（英寸）
|23 - 24
|24 - 26
|26.5 - 28.5
|29 - 31
|31.5 - 34.5
|35 - 38
|38.5 - 41.5
|42 - 45.5
|46 - 49.5
|臀围（英寸）
|31 - 34
|34 - 36.5
|37 - 39
|39.5 - 41.5
|42 - 44
|44.5 - 47.5
|48 - 51
|51.5 - 55
|55.5 - 59
NikeSKIMS 服装
参照下表，找到适合自己的尺码。
左右滑动即可查看更多尺码。
尺码选择贴士
如果你的其中一项测量尺寸介于两个尺码之间，则尺码较小的穿起来较贴身，而尺码较大的穿起来较宽松。
如果你的臀围和胸围测量尺寸分别对应两个不同的建议尺码，选购下装时以臀围尺寸为准，选购上衣时以胸围尺寸为准。
测量方法
- 胸围（女）：将皮尺绕过胸部突出部位进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。
- 腰围：将皮尺绕过腰部两侧纤细部位进行测量，注意皮尺应与地面保持水平。
- 臀围：将皮尺经髋部绕臀部一圈进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。