髌骨训练带

参照下表，确定适合自己的尺码。

尺码表
字母尺码S/ML/XL
周长（英寸）8 - 129 - 14

测量方法

使用皮尺充分测量髌骨下缘的腿部周长。

如果你的测量尺寸介于两个尺码之间，则尺码较小的穿起来较贴身，尺码较大的穿起来较宽松。