Venturer 口罩

尺码表中的尺寸依据人体测量数据设定。 参照下表，找到适合自己的尺码。 左右滑动即可查看更多尺码。

尺码表
尺码XSSMLXL
鼻梁到下巴长度（英寸）< 3.753.5 - 4.1254 - 4.54.375 - 54.75+