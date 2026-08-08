Nike 运动内衣

找到理想运动内衣的第一步是明确自己的尺码。参照下表将你的常规内衣尺码转换成字母尺码 (XS – 3X)。

左右滑动即可查看更多尺码。

尺码表
字母尺码XSSMLXL2XL1X2X3X4X
下胸围/罩杯尺码30A - 30E 32A - 32B32C - 32E 34A - 34C34D - 34E 36A - 36C36D - 36E 38A - 38C38D - 38E 40A - 40C40D - 40E 42A - 42C42D - 42E 44A - 44C44D - 44E 46A - 46C46D - 46E 48A - 48C48D - 59E 50A - 50C
下胸围/罩杯尺码（中国码）65A - 65E 70A - 70B70C - 70E 75A - 75C75D - 75E 80A - 80C80D - 80E 85A - 85C85D - 85E 90A - 90C90D - 90E 95A - 95C95D - 95E 100A - 100C100D - 100E 105A - 105C105D - 105E 110A - 110C110D - 110E 115A - 115C
国际运动内衣下胸围尺码
字母/罩杯尺码XS (A-C)XS (D-E)XS (F-G)S (A-C)S (C-E)S (F-G)M (A-B)M (C-E)M (F-G)L (A-B)L (C-E)L (F-G)XL (A-B)XL (C-E)XL (F-G)2XL (A-B)2XL (C-E)2XL (F-G)1X (A-B)1X (C-E)1X (F-G)2X (A-B)2X (C-E)2X (F-G)3X (A-B)3X (C-E)3X (F-G)4X (A-B)4X (C-E)4X (F-G)
下胸围/罩杯尺码30A - 30C 32A - 32B30D - 30E30F - 30G34A - 34B 32C32D - 32E 34C32F - 32G36A - 36B36C 34D - 34E34F - 34G38A - 38B38C 36D - 36E36F - 36G40A - 40B40C 38D - 38E38F - 38G42A - 42B42C 40D - 40E40F - 40G44A - 44B44C 42D - 42E42F - 42G46A - 46B46C 44D - 44E44F - 44G48A - 48B48C 46D - 46E46F - 46G50A - 50B50C 48D - 48E48F - 48G
下胸围/罩杯尺码（中国码）65A - 65C 70A - 70B65D - 65E65F - 65G75A - 75B 70C70D - 70E 75C70F - 70G80A - 80B80C 75D - 75E75F - 75G85A - 85B85C 80D - 80E80F - 80G90A - 90B90C 85D - 85E85F - 85G95A - 95B95C 90D - 90E90F - 90G100A - 100B100C 95D - 95E95F - 95G105A - 105B105C 100D - 100E100F - 100G110A - 110B110C 105D - 105E105F - 105G115A - 115B115C 110D - 110E110F - 110G
国际运动内衣罩杯尺码
美码 - 英码ABCDDDEFG
欧码ABCDEFGH
法码ABCDEFGH
意码ABCDEFGH
日码ABCDEFGH
澳码ABCDDDEFG