|女子数字尺码
|26
|28
|30
|32
|34
|36
|38
|40
|42
|字母尺码
|XS
|S
|S
|M
|L
|L
|XL
|XXL
|胸围（英寸）
|30.5 - 32.5
|32.5 - 34.5
|34.5 - 36.5
|36.5 - 38.5
|38.5 - 40.5
|40.5 - 42.5
|42.5 - 44.5
|44.5 - 46.5
|46.5 - 48.5
|腰围（英寸）
|24 - 25.5
|25.5 - 27
|27 - 28.5
|28.5 - 30
|30 - 31.5
|31.5 - 33
|33 - 34.5
|34.5 - 36
|36 - 37.5
|臀围（英寸）
|33.25 - 35
|35 - 36.75
|36.75 - 38.5
|38.5 - 40
|40 - 41.5
|41.5 - 43
|43 - 44.5
|44.5 - 46
|46 - 47.5
|躯干（英寸）
|57 - 58.75
|58.75 - 60.5
|60.5 - 62.25
|62.25 - 64
|64 - 65.75
|65.75 - 67.5
|67.5 - 69.25
|69.25 - 71
|71 - 72.75
|美码
|0
|2
|4
|6
|8
|10
|12
|14
|16
女子专业运动泳装
尺码表中的尺寸依据人体测量数据设定。参照下表，找到适合自己的尺码。
左右滑动即可查看更多尺码。
尺码选择贴士
如果你的测量尺寸介于两个尺码之间，则尺码较小的穿起来较贴身，而尺码较大的穿起来较宽松。
如果你的臀围和腰围测量尺寸分别对应两个不同的建议尺码，则应以臀围尺寸为准。
测量方法
- 胸围：将皮尺绕过胸部突出部位进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。
- 腰围：将皮尺绕过腰部两侧纤细部位进行测量，注意皮尺应与地面保持水平。
- 臀围：将皮尺经髋部绕臀部一圈进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。
- 躯干：以颈根部和肩关节连接处为起点，绕过胸部突出部位，向下穿过腿部再向上经过背部，最后回到测量起始点。