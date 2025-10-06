女子专业运动泳装

尺码表中的尺寸依据人体测量数据设定。参照下表，找到适合自己的尺码。

左右滑动即可查看更多尺码。

尺码表
女子数字尺码262830323436384042
字母尺码XSSSMLLXLXXL
胸围（英寸）30.5 - 32.532.5 - 34.534.5 - 36.536.5 - 38.538.5 - 40.540.5 - 42.542.5 - 44.544.5 - 46.546.5 - 48.5
腰围（英寸）24 - 25.525.5 - 2727 - 28.528.5 - 3030 - 31.531.5 - 3333 - 34.534.5 - 3636 - 37.5
臀围（英寸）33.25 - 3535 - 36.7536.75 - 38.538.5 - 4040 - 41.541.5 - 4343 - 44.544.5 - 4646 - 47.5
躯干（英寸）57 - 58.7558.75 - 60.560.5 - 62.2562.25 - 6464 - 65.7565.75 - 67.567.5 - 69.2569.25 - 7171 - 72.75
美码0246810121416

尺码选择贴士

如果你的测量尺寸介于两个尺码之间，则尺码较小的穿起来较贴身，而尺码较大的穿起来较宽松。

如果你的臀围和腰围测量尺寸分别对应两个不同的建议尺码，则应以臀围尺寸为准。

测量方法

  • 胸围：将皮尺绕过胸部突出部位进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。
  • 腰围：将皮尺绕过腰部两侧纤细部位进行测量，注意皮尺应与地面保持水平。
  • 臀围：将皮尺经髋部绕臀部一圈进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。
  • 躯干：以颈根部和肩关节连接处为起点，绕过胸部突出部位，向下穿过腿部再向上经过背部，最后回到测量起始点。